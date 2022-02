Remko Pasveer, un dinosaure dans la pouponnière de l'Ajax

Quand il s'agit de dire du bien de l'Ajax, on parle beaucoup de l'imprévisible Ryan Gravenberch, de l'indispensable Dušan Tadić, du virevoltant Antony ou du buteur en série Sébastien Haller. Moins de Remko Pasveer. Pourtant, le gardien de 38 ans est en train de réaliser une saison remarquable. Propulsé dans le onze à la suite de la blessure de son aîné Maarten Stekelenburg, le champion d'Europe espoirs 2006 connaît enfin son quart d'heure de gloire, après pas mal d'années de banc et un bon paquet de boulettes.

Voilà de la boulette

Mi-biker, mi-catcheur

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf ceux de Remko et Eddie Pasveer.

Quand Remko Pasveer a débuté en Eredevisie en mars 2004 sous les couleurs de Twente, nombre de ses coéquipiers actuels tenaient à peine debout. Dix-huit ans plus tard, le gardien fait le bonheur de l'Ajax, entouré de gamins à peine majeurs. L'histoire est belle pour le natif d'Enschede, qui s'était lui-même persuadé que le train était déjà passé., confiait-il dans le magazineL’aboutissement d’une carrière faite de hauts et de bas. Pasveer a souvent dû ronger son frein, mais aujourd’hui, il peut lâcher les chevaux.Pasveer capte ses premiers ballons au SC Enschede, puis rejoint en 2003 le voisin du FC Twente. Barré par Sander Boschker, il part trois ans plus tard pour Almelo et s'engage avec Heracles... où il reste dans l'ombre de Martin Pieckenhagen. Sa seule apparition en deux saisons ? Une défaite 7-0 contre Roda. Désireux de retrouver du temps de jeu, il descend à l’étage inférieur en se faisant prêter aux Go Ahead Eagles., rembobine Andries Ulderink, son entraîneur de l’époque.Et de revenir à Almelo par la grande porte. Quatre saisons durant, Pasveer garde les buts d’Heracles, rafle à chaque fois le titre de joueur de l’année et s'affirme comme l'un des meilleurs portiers d'Eredivisie, s’inspirant des vidéos de Peter Schmeichel qu’il regarde avant les matchs. Au point que le PSV vient le chercher en 2014... pour retrouver un statut de remplaçant., se rappelle Nicolas Isimat-Mirin.Pasveer avait lui-même l’habitude d’enfourcher sa monture pour s'aérer l’esprit, taillant parfois la route avec ses coéquipiers Memphis Depay, Georginio Wijnaldum et Joshua Brenet.Cette passion ne l’a pas quitté quand il a renoué avec un poste de titulaire en signant au Vitesse Arnhem en 2017. Temporairement seulement. Une série de bourdes le relègue vite sur le banc, qu’il chauffera pendant un an. Leredevient spectateur des performances de Jeroen Houwen, puis du Portugais Eduardo, jusqu’à ce que Leonid Slutsky lui redonne sa chance. Pasveer la saisit en sortant le grand jeu contre Alkmaar puis contre son ancien club, le PSV, alors leader. Cette fois, plus question de passer à côté.(qui a été opéré à cœur ouvert et plongé momentanément dans le coma en 2017, NDLR) explique-t-il au Gelderlander . Et les planètes ont fini par s’aligner.Pasveer rejoint l’Ajax l’été dernier dans la peau du suppléant de Maarten Stekelenburg, lequel se blesse dès le mois de septembre. Une opportunité, là encore, inespérée. Sous le feu des projecteurs sur la pelouse du Sporting mi-septembre, il se rend néanmoins coupable d’une boulette, qui permet à Paulinho de réduire le score. commente alors son paternel Eddie , lui-même ancien portier de Twente et Heracles.La preuve : 20en 27 matchs, dont une masterclass face au Borussia Dortmund d’Erling Haaland , et une série de 693 minutes sans prendre de but en Eredivisie cet automne. La fin de suspension d’Andre Onana n’a rien changé , puisque au-delà des statistiques défensives, Pasveer a su se fondre parfaitement dans le moule ajacide., valide Ulderink.Démonstration à Lisbonne, encore, lorsqu'il initie l'action du break avec son ouverture vers Antony., poursuit son ancien coach.Isimat-Mirin dresse le même constat :Champion d'Europe des moins de 21 ans avec Demy de Zeeuw et Klaas-Jan Huntelaar en 2006, Pasveer a retrouvé le maillot, mais chez les grands, lorsque Louis van Gaal l’a convoqué pour la trêve de septembre. Certains observateurs néerlandais se posent désormais la question de sa présence à la Coupe du monde, même si LVG ne l’a appelé ni en octobre ni en novembre, faisant comprendre qu’il privilégiait des portiers plus jeunes., assène Isimat-Mirin.En 2019, l'intéressé confiait justement vouloir atteindre la quarantaine :Approuvé par Kylian Mbappé.