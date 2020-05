Garde ou Ismaël sur le banc de Lens en Ligue 1 ?

SB

Ascenseur émotionnel.Ce jeudi, Franck Haise devenait probablement l'un des premiers coachs à faire monter son équipe en deux matchs. L'entraîneur du Racing Club de Lens pourrait néanmoins prochainement devenir l'un des rares entraîneurs à être remercié, malgré un bilan de 100% de victoires.Vainqueur des deux rencontres qu'il a eu à diriger sur le banc lensois, le 1er mars à Paris et le 8 mars face à Orléans , permettant ainsi aux Sang et Or de retrouver la deuxième place de Ligue 2, et d'être promus dans l'élite grâce à l'arrêt définitif des championnats prononcé jeudi, le technicien de 49 ans ne serait pas assuré de conserver son poste.En fin de contrat en juin prochain, celui qui a pris la succession de Philippe Montanier fin février doit, selon, rencontrer sa direction dans les prochains jours. Mais il pourrait ne pas être le seul : les dirigeants artésiens n'excluent pas de proposer le job à un coach plus chevronné. Le quotidien nordiste avance ainsi deux noms : Rémi Garde, libre depuis son départ de l'Impact Montréal en août dernier, et Valérien Ismaël, qui connaît bien la boutique puisqu'il a évolué à Lens lors des saisons 1999-2000 et 2001-2002, remportant au passage la Coupe de la Ligue en 1999.Bollaert, ton univers impitoyable.