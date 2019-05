Rejoint par le Werder, Dortmund oublie le titre

Werder (4-3-3) : Pavlenka - Friedl, Langkamp, Veljković, Augustinsson - Eggestein, Şahin (Möhvald, 60e), Klaassen - Osako (Pizarro, 60e), Kruse, Rashica. Entraîneur : Florian Kohfeldt.



Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Diallo, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney (Dahoud, 83e) - Sancho, Götze (Bruun Larsen, 83e), Pulisic - Alcácer. Entraîneur : Lucien Favre.

Cette fois, c'en est fini des espoirs du Borussia Dortmund Dans l'obligation de s'imposer, lesont dilapidé une avance de deux buts sur la pelouse du Werder Brême (2-2). Les joueurs de Lucien Favre avaient pourtant signé une entame idéale. Entame récompensée par un bijou de Pulisic, qui a claqué un petit pont à Veljković et ajusté Pavlenka (0-1, 6). La défense brêmoise, dont le dernierremonte au 10 février (onze matchs), a failli céder une nouvelle fois. Mais Pavlenka a détourné le tir d'Alcácer (14). Partie remise pour l'Espagnol, auteur du but du break d'un maître coup-franc (0-2, 41). Largement dominateurs, lesauraient pu ajouter un troisième but. D'abord, sur cette double occase pour Diallo et Delaney (44). Puis, sur ce tir de Pulisic écarté par Pavlenka (45).Encore décisif devant Guerreiro (49), Delaney (55) et Alcácer (66) par ailleurs privé d'un but pour hors-jeu (59), le portier tchèque a vaguement maintenu le suspense. De là à croire à un retour du Werder ... L'impensable s'est toutefois produit. Sur l'une des rares frappes brêmoises signée Möhvald, Bürki s'est troué (1-2, 70). Puis Pizarro, lui aussi entré en jeu, a exploité une erreur d'Akanji pour ramener les deux équipes à égalité (2-2, 75).Proche de la rupture en fin de match, le BVB compte désormais quatre points de retard sur le Bayern qui pourrait être titré la semaine prochaine.