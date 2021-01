Reinaldo Rueda nommé sélectionneur de la Colombie

¡Bienvenido Profe! @ReinaldoRuedaDT es el nuevo Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de MayoresMuchos éxitos en esta nueva era dirigiendo el equipo de todos https://t.co/bJTlLsUvaE#VamosColombia ?? pic.twitter.com/nJVIOcEEaC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 14, 2021

AS

Objectif Copa America et qualification pour le Mondial 2022.À peine remercié par la Fédération chilienne, Reinaldo Rueda a été nommé sélectionneur de la Colombie ce jeudi. L’ancien technicien de Flamengo et des équipes de jeunes colombiennes retrouve le poste qu’il avait déjà occupé entre 2004 et 2006. Il a également qualifié le Honduras pour la Coupe du Monde 2010 et l’Équateur en 2014.Son principal objectif sera de redresser la barre dans des qualifications pour le Mondial 2022 après un début de campagne très moyen (quatre points en quatre matchs et une septième place), mais aussi de bien figurer lors de la Copa América l'été prochain.Rappel : la compétition se jouera en Argentine et... en Colombie. Pas le droit à l'erreur à domicile.