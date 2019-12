Reims tape Montpellier et file en quarts

Reims (4-2-3-1) : Rajković - Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket - Munetsi, Romao (Dingomé, 27e) - Doumia (Suk, 76e), Cafaro, Mbuku (Donis, 61e) - Oudin. Entraîneur : David Guion.



Montpellier (3-4-1-2) : Bertaud - Congré, Hilton, Mendes - Ristić, Savanier, Le Tallec, Sambia - Mollet (Souquet, 90e+3) - Camara (Laborde, 64e), Škuletić (Delort, 64e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le stade Auguste-Delaune s'est presque endormi, mais cela valait le coup d'attendre.Au contraire de l'affrontement entre Reims et Montpellier en Ligue 1 où l'ouverture du score avait été trouvé très tôt par les Champenois, ce huitième de finale de Coupe de la Ligue démarre sur un rythme beaucoup plus ralenti. Malgré cette retenue collective, les Rémois parviennent à conserver le ballon et sont les plus volontaires, à l'image des cinq frappes vers la cage de Dimitry Bertaud. Cependant, les Héraultais obtiennent les deux occasions les plus chaudes de la première période coup sur coup : Florent Mollet envoie une belle frappe du pied gauche détournée par Predrag Rajković, puis une tête non cadrée de Vitorino Hilton sur un centre puissant de Téji Savanier. À la pause, les deux équipes se quittent sur un résultat nul et vierge.Désireux de se créer de réelles opportunités de but, Reims laisse pourtant son adversaire se montrer le plus menaçant, à l'image d'une frappe de Savanier bien boxée par Rajković. Peu après l'heure de jeu, Michel Der Zakarian se décide à envoyer sa paire offensive titulaire en temps habituel avec Andy Delort et Gaëtan Laborde. Mais manque de pot, les Montpelliérains vont connaître un coup dur avec l'expulsion de Mihailo Ristić en tant que dernier défenseur sur un duel avec Anastasios Donis. Une tuile qui va en appeler une autre pour les visiteurs, puisque Donis obtient un penalty sur une faute de main de Pedro Mendes. Avec beaucoup de tranquillité, Mathieu Cafaro prend Bertaud à contre-pied et ouvre le score (78, 1-0). Malgré de nouvelles tentatives de Hyun-jun Suk et Cafaro, les Rémois ne corseront pas l'addition.Champagne !