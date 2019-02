Reims tamponne Montpellier, Gradel sauve Toulouse

Un soleil d'été, mais un spectacle bien chiadé à la Mosson, où Reims a battu Montpellier aux poings (2-4). Sinon, Nantes s'en est remis à une volée de Pallois pour plier Bordeaux (1-0), tandis que Max-Alain Gradel, d'un maître coup franc dans le temps additionnel, a encore joué les super-héros pour Toulouse face à Caen (1-1).



Plein soleil sur la Mosson, mais également sur le petit couple que forment Vitorino Hilton et Daniel Congré en défense centrale. Le premier signe une superbe remise de la tête pour le second, et l'ancien Toulousain ouvre le score d'un extérieur du pied savamment placé. Loin de s'écraser, Reims remet les mains sur les platines et impose son rythme à des Montpelliérains soudainement hors tempo. Les Rouge et Blanc reviennent alors logiquement au score par Oudin, qui trucide Lecomte d'une frappe du gauche dans la surface. Dans le dur, les Héraultais fléchissent à l'image d'Hilton qui bouffe la pelouse après un duel avec Dia. L'attaquant rémois en profite pour foncer dans la surface et crocheter Lecomte, obligé de faire faute. Zeneli transforme la sentence, mais les Champenois vont vite être refroidis par Laborde, qui signe une jolie frappe croisée après une passe en première intention millimétrée de Delort. Pas grave, la défense montpelliéraine a des trous dans la tête cet après-midi. Et Oudin, encore lui, en profite pour y aller de son doublé d'un tir croisé de près. Chavarría n'a dès lors plus qu'à essuyer l'assiette en fin de match. Succès aux forceps des Rémois, toujours invaincus depuis la 17journée de Ligue 1.Pour ce centième derby de l'Atlantique, le public de la Beaujoire n'a quasiment rien à grignoter en première période. Si ce n'est une petite miette partagée par Nicolas Pallois , qui envoie une belle galette du gauche léchant le poteau gauche à la troisième minute. L'ancien Bordelais a décidément des fourmis dans les gambettes, et finit par trouver la faille après la pause d'une superbe volée couchée sur corner. De quoi faire monter Nantes en température, alors que Costil doit sauver les siens à plusieurs reprises à la suite des tentatives successives de Coulibaly et Waris. Les Canaris en resteront là et s'en satisferont : les gars de Vahid Halilhodžić restent arrimés à la quatorzième place du classement.D'entrée, Malik Tchokounté s'envole comme un basketteur au-dessus de l'axe central toulousain et pense tromper Reynet. Pas de pot pour l'attaquant, son pion est finalement annulé pour une faute. Suffisant pour faire flipper le TFC , qui se décide à se bouger les miches. Durmaz dégaine de sa boîte à cachous un gros caramel sorti par Samba en corner, avant que Sanogo, esseulé dans la surface, ne perde lui aussi son face-à-face avec le portier normand. Ballot pour Toulouse. Parce qu' Enzo Crivelli , lui, ne loupe pas le coche pour ouvrir le score : l'attaquant profite d'un tir de Tchokunté dévié par Reynet pour pousser la balle au fond de la cage. Dos au mur, le TFC monte d'un cran au risque de se retrouver à poil derrière, alors que Crivelli et Sankoh ne sont pas loin de doubler la mise. Une stratégie risquée, mais payante : les Toulousains finissent par obtenir un dernier coup franc aux vingt mètres, que Gradel transforme parfaitement. De quoi permettre aux Violets d'arracher un nul, qui sera probablement décisif dans la course au maintien.