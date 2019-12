Reims sort du brouillard contre Sainté

Large vainqueur de Nice en milieu de semaine, Saint-Étienne a été incapable de confirmer sur la pelouse de Reims (3-1) dimanche après-midi. Solides et efficaces, les Champenois mettent fin à une série de cinq matchs sans gagner pour retrouver la première partie de tableau.

Le réveil d'Oudin, la sieste des Verts

Un sursaut insuffisant

Reims (4-2-3-1) : Rajković - Foket, Disasi, Abdelhamid, H. Kamara - Munetsi, Dingomé (Doumbia, 65e) - Oudin (Suk, 81e), Chavalerin, Cafaro (Sissoko, 72e) - Dia. Entraîneur : David Guion.

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Fofana, Perrin, Silva - M'Vila (Berić, 80e), Camara - Honorat, Boudebouz (Hamouma, 52e), Bouanga - Diony (Aholou, 52e). Entraîneur : Claude Puel.

Dans le petit monde de la Ligue 1, un déplacement à Reims ressemble souvent à un traquenard. Et pour Saint-Étienne, le défi était excitant : faire plier la défense la plus imperméable de France pour enchaîner après un succès éclatant contre Nice (4-1) en milieu de semaine. «, analysait Puel avant le coup d'envoi.» Si le technicien avait senti le piège, il n'avait sans doute pas prévu que ses hommes passeraient à côté de leur sujet pendant une grande partie de la rencontre. Résultat : une nouvelle défaite à Reims (3-1) empêche les Stéphanois de rejoindre Lille sur le podium.Après le brouillard picard, Reims veut retrouver la lumière pour mettre fin à une série de cinq matchs sans gagner en championnat. L’entraîneur David Guion avait prévenu : «» Le message est passé, les Champenois se mettent dans le bon rythme pour contrer les ambitions stéphanoises. Et une contre-attaque très bien menée fait la différence : la première frappe de Cafaro est mal repoussée par la défense des Verts, puis Oudin profite du coup de billard pour claquer un joli retourné acrobatique aux six mètres (1-0, 10). Une deuxième réalisation cette saison pour le joueur de 23 ans, pas loin de s’offrir un doublé dans la foulée d’une reprise instantanée (12e). Dans le jeu, Saint-Étienne n’existe pas : les détonateurs du Forez sont trop brouillons, Diony est isolé devant et les tentatives lointaines de Boudebouz (15) et d’Honorat (21) ne sont pas dangereuses. Le premier quart d'heure plaisant laisse la place au ronronnement général. Et puis, au beau milieu d'un début de sieste dominicale, Fofana manque sa passe plein axe et donne le 2-0 sur un plateau à Dia, qui ne cadre pas. Miracle, l'ASSE est encore vivant.Si les Verts se font probablement secouer dans le vestiaire, rien ne change après la pause. Les gars du Forez sont endormis, incapables d'accélérer et de bousculer la meilleure défense de Ligue 1. Alors, Claude Puel choisit de passer en 4-3-3 en lançant Hamouma et Aholou pour remplacer les timides Boudebouz et Diony. Coaching gagnant : les deux entrants sont impliqués dans l'égalisation stéphanoise. Après avoir gratté un ballon au milieu de terrain, Aholou se loupe sur le centre d'Honorat, mais Hamouma surgit pour tromper Rajković d'une frappe limpide du gauche (1-1, 59). Et voilà Sainté réveillé par l'entrée de son buteur, survolté et beaucoup plus remuant, au point de faire doucement lâcher prise des Rémois surpris par ce revirement de situation brutal. Sauf que les visiteurs ne sont pas guéris. La preuve avec la remontée de balle tranquille d'Abdelhamid, qui décale à gauche pour Chavalerin, dont le centre parfait est déposé sur la tête de Dia pour remettre Reims devant (2-1, 67).Tout est à recommencer pour les Stéphanois. Et la tâche s'annonce difficile, la bande à Guion n'étant pas habituée à encaisser plus d'un but par match depuis le début de saison (seuls Nice et Dijon ont réussi à marquer deux fois contre Reims). Les locaux connaissent la recette pour conserver un résultat dans les vingt dernières minutes, et ça se voit. Les Verts font tourner le ballon, mais restent brouillons dans les transmissions et peu inspirés dans la zone de décision, à l'image de Bouanga. Après un coup franc de la dernière chance mal tiré par Hamouma, les Stéphanois plongent définitivement, la faute à une perte de balle coupable d'Honorat devant sa surface et à un coup de canon signé Doumbia (3-1, 90+2). Fin de la mauvaise série pour Reims, de retour dans la première partie de tableau. Et une deuxième défaite pour le Sainté de Puel, aussi illisible que cette Ligue 1.