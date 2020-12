Reims saoule Bordeaux

Costil - Sabaly, Pablo, Baysse, Benito (Poundje, 46e) - Adli (Lacoux, 90e), Basic - Zerkane (Maja, 46e), Oudin (Bakwa, 83e), Ben Arfa - Hwang (Traoré, 83e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassama, Berisha (Doumbia, 83e), Chavalerin - Mbuku (Munetsi, 83e), Zeneli (Touré, 82e), Dia. Entraîneur : David Guion.

À Noël, le champagne reste le roi des vins. Et Reims l’a rappelé en terre bordelaise.Incontestable d’un point de vue viticole, la supériorité champenoise l’est aussi sur les terrains au XXIsiècle : en 14 rencontres, Reims ne s’est jamais incliné contre Bordeaux en Ligue 1. La dernière défaite remonte même à 1978. À l’aube des fêtes, les Rémois ont prolongé cette série grâce à une première période aboutie. Auteurs d’un bon début de match, les Champenois ont trouvé la faille rapidement grâce à l’homme de la soirée : Yunis Abdelhamid, qui disputait son 100match de Ligue 1. Le taulier marocain a eu la bonne idée d’arroser ça en piquant une belle tête sur corner botté par ZeneliNon content de sa passe décisive, le Kosovar, très en jambes encore une fois, a ensuite déboulé dans son côté gauche et allumé Costil, solide, mais impuissant face à Boulaye Dia, opportuniste et auteur de son dixième pion de la saison. En position d’avant-centre, Chavalerin a ensuite sabré le but du K-O avant la pause. Mais au retour des vestiaires, l’effervescence rémoise a chuté, faute de longueur en bouche. Recroquevillé sur son but, Reims a tenté de museler un Bordeaux volontaire, mais inoffensif, avant que Hwang, généreusement servi par Ben Arfa, ne redonne espoir aux Girondins. Logique pour Bordeaux, mais trop tard. Plein de réussite sur une frappe lointaine contrée de Munetsi, c'est Reims qui a enfoncé le clou. Et confirmé sa supériorité.Pour Bordeaux, incapable d'enchaîner deux victoires depuis janvier 2019, la coupe est pleine.