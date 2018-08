Reims s'offre Lyon et le trône

Vainqueur de l'Olympique lyonnais (1-0) vendredi soir, le Stade de Reims s'empare de la tête du championnat de France.

1.63k

Chavarría la tête dure

Les gants fermes d'Edouard Mendy

Reims (4-2-3-1) : Mendy – Konan, Abdelhamid, Fontaine, Métanire – Chavalerin, Romao – Oudin (Cafaro, 75e), Martin (Mbemba, 69e), Doumbia – Chavarría (Suk, 81e). Entraîneur : David Guion.

Lyon (4-3-3) : Gorgelin – Mendy, Morel, Marcelo, Dubois (Rafael, 83e) – Tousart, Aouar (Terrier, 66e), Ndombele – Depay, Mariano (Cornet, 66e), B. Traoré. Entraîneur : Bruno Génésio.

En ouvrant le calendrier de Ligue 1 il y a quelques semaines, le stade de Reims avait de quoi avoir peur. Un déplacement à Nice pour la première journée avant de recevoir l'Olympique lyonnais une semaine plus tard. C'était mal connaître la détermination et le talent du promu qui, après avoir surpris les Aiglons (0-1) samedi dernier, s'est offert le scalp de l'Olympique lyonnais (1-0) vendredi. Deux succès qui permettent aux Rémois de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Et vu la performance des hommes de David Guion sur ces deux rencontres, ceci est loin d'être une surprise.Toujours privé de Nabil Fekir, l’Olympique lyonnais se lance dans la rencontre avec sa triplette offensive Mariano-Depay-Traoré. Et si le Néerlandais a souvent le cuir au bout de son pied, il n’arrive pas à trouver ses deux compères, se heurtant, comme tous ses coéquipiers, au mur rémois parfaitement articulé autour d'Alaixys Romao. Repliés dans leur défense, les hommes de David Guion n’hésitent pas à sortir de leur camp de base pour aller foutre le souk dans la surface adverse. Et à ce petit jeu, c’est Pablo Chavarría qui joue le rôle du finisseur. Et, si l’ancien Lensois se chauffe une première fois en trouvant les gants de Mathieu Gorgelin (4), il sera bien plus précis sur sa seconde tentative en ouvrant le score sur un joli coup de casque à la suite d’un centre sublime de Ghislain Konan (1-0, 32).Au retour des vestiaires, le Stade de Reims ne change pas son plan de jeu et continue de défendre bas pour mieux contrer les Lyonnais. Problème, l’OL, à l’image d’un Bertrand Traoré plus en jambes, est bien plus tranchant. Heureusement pour les Rémois, leur gardien de but Edouard Mendy est dans une forme olympique. Un coup franc de Memphis Depay (64) ? Facile. Une frappe du gauche du Néerlandais (72) ?. Une praline de Maxwel Cornet après un joli slalom (90) ? Dans la besace du cousin de Ferland Mendy. Soulagés par les prouesses de leur portier, les coéquipiers de Marvin Martin sont mêmes tout près de doubler la marque à la suite des erreurs défensives de Marcelo ou de Morel, mais Moussa Doumbia manque sa finition (80). Les 18 000 supporters présents au stade Auguste-Delaune ne lui en tiendront pas rigueur et peuvent savourer leur première place au classement de Ligue 1.