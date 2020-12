Reims décoiffe Nantes

1

Stade de Reims (4-4-2): Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassama, Berisha (Chavalerin, 81e), Zeneli (Doumbia, 81e), Dia - Touré (Munetsi, 75e), Sierhuis (Cafaro, 60e). Entraîneur : David Guion.



FC Nantes (4-3-3): Lafont - Traoré, Pallois, Castelletto, Fabio - Girotto, Touré, Blas (Bamba, 80e) - Louza (Chirivella, 79e), Kolo Muani (Emmond, 80e), Simon (Coco, 73e) Entraîneur : Patrick Collot

AH, à Auguste-Delaune

De combien de temps Mathieu Cafaro a-t-il besoin pour combler les siens ? Cinq minutes, pas plus.Entré à l’heure de jeu, l’ancien Toulousain a, à lui seul, renversé le FC Nantes et remis le Stade de Reims à l’endroit dans une rencontre bien mal embarquée pour les Champenois qui filaient tout droit vers un sixième match sans victoire. A peine sur la pelouse, Cafaro a d’abord déposé un magnifique centre sur la tête d’El Bilal Touré, fantomatique jusque-là, et clinique sur le coup avec cette tête superbement croisée. Puis l’ailier rémois a profité d’un gros travail d’Arbër Zeneli pour donner l’avantage aux siens d’une frappe puissante entre les jambes de Lafont. Non content de cela, il a ensuite obtenu un penalty sur un deuxième service du Kosovar. Et si c’est Boulaye Dia qui l’a transformé, il porte bien la marque du numéro 24.Une aubaine car, jusque là, les Rémois n’avaient rien montré ou presque. Plus incisifs, les Canaris - eux aussi à la recherche d’une première victoire depuis cinq matches - étaient mieux rentrés dans la partie. Sur un coup franc lointain, c'est Nicolas Pallois qui a donné l’avantage aux Nantais en lobant de la tête Rajkovic, aux fraises sur ce coup. Et si les Nantais peuvent s’estimer heureux de ne pas être rentrés au vestiaire à 10 à la mi-temps suite aux multiples fautes de Fabio, ils peuvent également regretter de ne pas avoir su plier l’affaire lors du second acte. Car sans un grand Predrag Rajković, Ludovic Blas aurait pu être l’homme de la victoire pour les Canaris (64) mais il a finalement dû se contenter de réduire le score en fin de rencontreDavid Guion peut respirer un grand coup.