Reims muselle Lens

Reims (3-4-1-2) : Pentz - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid - Busi, Lopy, Munesti, Locko (van Bergen, 83e) - Flips (Doumbia, 71e) - Ito, Balogun. Entraîneur : Oscar Garcia.

Lens (3-4-3) : Samba - Gradit (Claude-Maurice, 75e), Danso, Medina - Frankowski (Cabot, 62e), Abdul Samed, Poreba (Onana, 71e), Haïdara (Machado, 62e) - Openda, Sotoca, Pereira Da Costa (Boura, 70e). Entraîneur : Franck Haise.

Buts : Balogun (71) pour les Rémois // Openda (82) pour les Lensois.Expulsion : Machado (66) pour les Sang et Or.Lens manque la passe de quatre.Après un début de saison canon, les Lensois ont calé face à une belle équipe rémoise qui aura su bousculer les Sang et Or, venus en nombre garnir le stade Auguste-Delaune.Dès l’entame du match, les nordistes manquent d’abord de se faire surprendre par l’engagement imposé par les Rémois. C’est d’abord Brice Samba qui repousse un premier assaut de Balogun, lancé en profondeur dans le dos de la défense de Franck Haise (13). Un frisson qui prend la forme de réveil pour les visiteurs. Mais voilà, Sotoca manque le cadre sur sa volée (26), tout comme Haïdara, venu s’offrir un run dans la surface adverse avant de tenter du droit (27).Au retour des vestiaires, les Lensois maintiennent la pression et David Pereira Da Costa chipe le ballon dans la défense rémoise avant d’ouvrir son pied et trouve le bas du poteau de Pentz, miraculé. Mais voilà, le vent a ensuite tourné et Deiver Machado, tout juste rentré est exclu pour la non-maîtrise de son tacle sur Ito (66). À dix, les Lensois laissent de plus en plus d’espaces et Doumbia sert Balogun sur un plateau et l’Anglais n’a plus qu’à finir pour ouvrir le scoreet inscrire son cinquième but de la saison en Ligue 1. Mais voilà, devant au score et en supériorité numérique, les Champenois continuent pourtant de prendre des risques et Sotoca est trouvé dans la surface pour permettre à Openda d’arracher le point du match nulUn point compliqué, mais qui ne suffit pas pour rester co-leader de Ligue 1 pour les Sang et Or.