Reims maîtrise Ajaccio

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, O. Gonzalez, I. Diallo, Mayembo - Nouri, Marchetti (Chabrolle, 77e), Mangani (Alphonse, 88e), Bayala (Vidal, 88e) - El Idrissy (Botué, 77e), Moussiti Oko (Belaïli, 65e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Reims (4-2-3-1) : Y. Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Munetsi (Adeline, 77e), Matusiwa - Ito (Guitane, 88e), Flips (Cajuste, 46e), Zeneli (Van Bergen, 59e) - Balogun (Sierhuis, 77e). Entraîneur : Will Still.

Une purge au milieu des purges.Au cours d'un début de soirée de Ligue 1 peu animé, le Stade de Reims a confirmé son invincibilité, qui tient debout depuis la mi-septembre, sur la pelouse de l'AC Ajaccio (1-0). On aurait pu croire à plus d'actions de but au cours de ce duel, puisque sur un corner de Junya Ito, Emmanuel Agbadou contrôle et dégaine, avant de voir Marshall Munetsi prolonger son tir en échappant au hors-jeu. Côté Ajaccio, les cartons et les fautes sont de sortie. Une maigre frappe de Cyrille Bayala est captée comme à l'entraînement par Yehvann Diouf (26). Dans la foulée, une tête de Mounaïm El Idrissy, en pleine extension et dans un angle fermé sur la droite, manque de peu le cadre, alors que Diouf était sur la trajectoire (27). Alexis Flips obtient deux situations pour doubler la mise en faveur des Rémois, mais il est bloqué par un défenseur (37), puis écrase trop sa volée (44).Au retour des vestiaires, Fernand Mayembo se retrouve à la finition d'un coup franc, mais de manière inexplicable (ou plutôt tel un défenseur en position de numéro 9), il enlève sa tentative qui s'écrase sur la transversale d'un Yehvann Diouf parti à la pêche aux moules sur sa sortie (51). Complètement sans solution, les Corses ne dérangeront plus les Champenois jusqu'à la fin du match.Avec ce succès, Reims remonte en première partie de tableau, alors que l'ACA ne distance toujours pas la zone rouge.