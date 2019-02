Reims maintient l'OM sous l'eau

Plus réaliste et sauvé plusieurs fois par un Mendy des grands soirs, Reims a infligé à Marseille une deuxième défaite de rang (2-1), la neuvième déjà cette saison. Assis sur une série de sept matchs sans revers, les Rémois grimpent, eux, à la septième place de Ligue 1, deux rangs devant un OM plus que jamais en crise.

33

Reims, cynique

Mendy, écoeurant

Reims (4-2-3-1) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Kamara - Romao, Chavalerin - Oudin, Dingomé (Mbemba, 79e), Cafaro (Zeneli, 73e)- Dia (Suk, 68e). Entraîneur : David Guion.

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rolando (Amavi, 73e), Gustavo, Kamara - Lopez, Strootman - Ocampos, Sanson, Radonjic (Njie, 68e)- Balotelli (Germain, 73e). Entraîneur : Rudi Garcia.

Une seule victoire sur les douze derniers matchs de championnat. C'est un bilan que même Guingamp Amiens et Monaco , les trois relégables, peuvent regarder de haut, eux qui ont respectivement remporté deux (Guingamp et Amiens) et trois rencontres (Monaco) sur la même période. Ce bilan, c'est celui de l' Olympique de Marseille , reparti samedi soir de Reims avec une deuxième défaite de rang (2-1), un neuvième revers en 22 matchs de championnat et une piteuse dixième place, à neuf points du podium et à des années-lumière des ambitions du début de saison.L'entame marseillaise avait pourtant laissé espérer une embellie. Maîtres du ballon d'entrée et entreprenants dans les premières minutes, à l'image de cette demi-volée d'Ocampos bien captée par Mendy (3), les Olympiens ont toutefois vite baissé d'un ton. Sans Payet, toujours blessé, ni Thauvin, suspendu, les hommes de Rudi Garcia ont clairement manqué d'idées face à la troisième défense du championnat (20 buts encaissés au coup d'envoi). Reims n'a, lui, eu besoin que d'une situation pour fissurer le bloc marseillais.Côté gauche, Cafaro s'est joué sans peine de Sarr pour servir dans la surface Dingomé, lâché par Strootman et buteur pour la première fois de la saison en pivot, avec l'aide du Néerlandais et de la barre (1-0, 22). Peu avant la demi-heure de jeu, Rudi Garcia a envoyé Njie à l'échauffement. Un coup de pression discutable mais qui a fait son petit effet. Sur corner, Gustavo a chauffé les gants de Mendy (41), tout heureux ensuite de voir le centre manqué de Sanson retomber sur sa barre transversale (45+1).Si l'OM a tenté de mettre du rythme au retour des vestiaires, c'est Reims qui s'est procuré les meilleures situations en début de deuxième période. Dominateurs dans les duels, les hommes de David Guion ont été tout proches de faire le break, mais Gustavo a contré Oudin de justesse (49), et Mandanda a détourné du bout des doigts un tir de Dia (51). Peu dangereux dans le jeu, les Marseillais l'ont été sur coup de pied arrêté. Comme sur ce coup franc de Balotelli sorti de sa lucarne par Mendy (63), ou sur ce coup franc sur lequel Rolando et Balotelli se sont gênés, après un premier arrêt de Mendy devant Strootman (66). Derrière, Suk a crucifié Mandanda sur son premier ballon pour mettre Reims à l'abri (2-0, 68), au terme d'une action où Rolando a eu faux sur toute la ligne. Les Champenois auraient même pu inscrire un troisième but, mais Abdelhamid a contré la frappe d'Oudin (72).Finalement entré au coeur de la deuxième période, Njie a, de la tête, redonné un semblant d'espoir à l'OM sur un centre parfait de Lopez (2-1, 86). Un espoir douché dans la foulée par un écoeurant Mendy, auteur d'une nouvelle détente exceptionnelle sur un missile d'Ocampos (87). La grosse pression marseillaise des dernières minutes, la montée de Mandanda sur le dernier corner et une énorme double occasion pour Strootman et Germain (90+5) n'y ont rien fait : c'est Reims qui grimpe au septième rang, enjeu de cette partie. Un bien modeste enjeu pour un OM aux ambitions européennes en début de saison. Mais qui aurait sans doute suffi au bonheur des Olympiens ce soir : dixièmes, les hommes de Rudi Garcia pourraient basculer dans la deuxième partie de tableau demain. Une chance pour les Marseillais : mardi, la réception de Bordeaux en match en retard se fera à huis clos.