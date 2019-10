Reims fait pleurer Rennes

Battus par Reims sur le plus petit des scores après un but de Dia en début de seconde période, les Bretons enchaînent un huitième match sans succès toutes compétitions confondues et s'engluent dans le ventre mou de Ligue 1. Au contraire de leurs adversaires, dont la victoire intelligente leur permet de s'immiscer en sixième position.

Reims, pas là pour faire des câlins

Rennes, un peu trop plan-plan

Rennes (5-3-2) : Salin - Traoré, Gélin (Tait, 58e), Gnagnon, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Grenier (Hunou, 59e) - Raphinha (Léa-Siliki, 81e), Niang. Entraîneur : Stephan.



Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Oudin, Chavalerin, Romao, Doumbia (Munetsi, 69e) - Dónis (Kamara, 60e), Dia (Suk, 79e). Entraîneur : Guion.

Par Florian Cadu

Le saviez-vous ? Entre début 1960 et fin 2014, le Stade de Reims n'a jamais réussi à s'imposer sur la pelouse de Rennes en Ligue 1. Ce qui représente, quand même, la bagatelle de treize duels. Sauf que cette époque semble définitivement résolue, et que ce dimanche après-midi en a apporté une nouvelle preuve. Parce que les Bretons, déjà battus en 2014 puis il y a un an - en trois confrontations ayant eu lieu devant leur public -, ont chuté une troisième fois. Sur le plus petit des scores, fait encore plus rageant.La faute à qui, à quoi ? À un rival intelligent et sûr de son coup tactique, déjà. À une première période à l'avantage de ce dernier et à une réalisation marquée en deuxième par Dia, ensuite. À un manque de réalisme et de prise d'initiative, enfin. Résultat : le gagnant du jour, désormais fixé à une jolie sixième place, double le perdant coincé à une triste dixième au classement.57% de possession en faveur de Rennes, mais huit tirs à quatre pour Reims. 81% de précision de passes contre 74% à l'avantage des locaux, mais quatre frappes cadrées côté visiteurs pour une seule dans le camp adverse. Le paradoxe, montré par les chiffres à la pause, n'en est pas vraiment un : s'ils touchent moins la sphère que leur ennemi dominical, les hommes de Guion proposent un spectacle beaucoup plus vertical.Ainsi, les occasions ne sortent pas de la poche d'un radin : Doumbia balance la sphère au-dessus d'un rien, le même Doumbia avait loupé l'ouverture du score peu après le coup d'envoi comme on loupe un train, la première tentative de Dónis est stoppé par Salin, la seconde du Grec manque de trouver le bon chemin, Oudin ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien, le portier s'interpose encore devant Dia suite à une erreur de Gélin, la reprise de Romao ne passe pas loin... En face, seul Maouassa se fait dangereux en visant la lucarne... En vain.Reste que la seconde mi-temps ne met pas longtemps à rendre justice au plus méritant. Au retour des vestiaires et dans le bon camp, Dia reprend un centre d'Oudin pour faire lever son entraîneur du banc. 1-0, Reims est devant. Le passeur souhaite ensuite se transformer en buteur pour voir les choses en grand, mais Salin reste toujours présent. Dès lors, on assiste à un changement du sens du vent.Car Rennes, dont les parties sans succès s'accumulent (sept tout de même, série en cours toutes compétitions confondues), réagit enfin. Peu avant l'heure de jeu, les Bretons touchent carrément deux fois les montants dans la même action (Bourigeaud, Raphinha) puis Traoré le frôle. Pas de quoi faire désespérer la bande de Stephan, qui continue de pousser par l'intermédiaire d'un coup franc de Bourigeaud repoussé par Rajković et par un coup de casque signé Gnagnon finissant à côté. Problème : la finition, malgré une énorme domination. Le souci réside aussi dans le manque d'inspiration d'un Niang moyen, au contraire du très intéressant Camavinga. Insuffisant, malheureusement : le sourire est pour l'autre.