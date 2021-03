Reims fait faux bond au FC Nantes

Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia (Sylla, 84e), Girotto, Castelletto, Traoré - Blas (Emond, 81e), Chirivella, Touré, Simon (Bamba, 81e) - Louza, Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Reims (4-1-4-1) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Cassamá (Touré, 46e) - Cafaro, Berisha, Chavalerin (Sierhuis, 83e), Cafaro (Doumbia, 46e), Zeneli (Munetsi, 46e) - Dia. Entraîneur : David Guion.

Dans le duel des invaincus depuis trois matchs, le Stade de Reims a décroché une victoire inespérée au vu du scénario et de sa quasi-inexistence dans la moitié de terrain du FC Nantes. Si les Canaris auraient pu profiter des faux-pas de ses concurrents nîmois et dijonnais, ils ont été soufflés.Pourtant, ce sont eux qui débutent la partie en grandes pompes, avec un pressing qui permet à Chirivella de chiper un ballon aux abords de la surface et de déposer le cuir sur la tête de Simon au second poteau pour l'ouverture du score. Les Rémois perdent patience face au jeu de leur adversaire, en témoignent les trois biscottes reçues en trente minutes. Mais contre le cours du jeu, l'unique occasion franche rémoise est la bonne. Un ballon arrive par chance dans les pieds de Konan, esseulé, qui déclenche instantanément une belle frappe croiséeTrois changements à la mi-temps, David Guion fait le ménage pour la deuxième période. Ce qui fonctionne un temps puisque ses hommes sont plus menaçants, coupent les passes et sont surtout plus hauts. Nantes retrouvent finalement assez vite ses esprits et ses intentions de la première période, avec de l'inspiration mais un cruel manque de réalisme dans la surface rémoise. Les locaux continuent de produire du jeu mais ne cessent de faire en sorte de s'en vouloir tôt ou tard. Et le scénario de la première période se reproduit bel et bien à l'identique. Sur un corner de Berisha, Abdelhamid gagne son duel musclé avec Louza et place une tête plongeante magistrale pour clouer le bec nantais. Devinez le nombre de tirs cadrés de Reims ? Deux. Devinez le nombre de tirs cadrés de Nantes ? Le double.Rien ne sert de courir, il faut repartir avec trois points.