Reims fait chuter Rennes à Delaune

Diouf - Foket, Agbadou, Abelhamid, De Smet - Munetsi, Matusiwa - Flips (Doumbia, 69e), Zeneli (Van Bergen, 74e), Ito (Lopy, 86e) - Balogun (Holm, 86e). Entraîneur : Will Still.



Mandanda - Traoré, Omari, Theare, Truffert (Meling, 46e) - Ugochukwu (Sulemana, 83e), Tait (Xeka, 64e), Bourigeaud - Terrier (Abline, 90e), Gouiri (Doku, 46e), Kalimuendo. Entraîneur : Bruno Génésio.

Le Stadico pour Reims.Malgré des tribunes clairsemées à Auguste-Delaune, le Stade de Reims a dominé le Stade rennais ce jeudi, et fort logiquement (3-1). Mis sous pression d'entrée, les visiteurs s'en sont sortis grâce à un énorme retour de Hamari Traoré (4) et une parade de Steve Mandanda (5). Mais les deux hommes n'ont rien pu faire lorsque Folarin Balogun a armé sa reprise de volée - sur un centre d'Alexis Flips - pour son neuvième but de la saison. Le numéro 70 a ensuite fini lui-même le travail d'une superbe demi-volée. Mandanda a évité aux Rouge et Noir de sombrer avec une double parade (27) et Balogun a fait passer un nouveau frisson en se jouant d'un Arthur Theate aux abois (29).Les Bretons ont réduit le score sur leur deuxième tir cadré de la soirée par ce même Theate, qui a bien suivi la déviation de Martin Terrier pour marquer au deuxième poteau. Juniya Ito a fait trembler la barre (59), et Rennes a pu y croire. Terrier a tenté d'égaliser mais n'a pu tromper Diouf (80, 81)... Et le mot de la fin est revenu à Reims puisque Balogun s'est offert un doublé, de la tête, en profitant d'un dégagement de Mandanda sur Warmed Omari. Les Champenois poursuivent leur bonne série et intègrent le top 10 du championnat. Rennes se retrouve de son côté sous la menace directe de l'OM, qui pourrait l'éjecter du podium dès ce soir.On comprend mieux pourquoi Bruno Genesio ne kiffait pas trop l'idée de jouer pendant les fêtes.