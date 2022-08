Reims enfonce le SCO

Angers (3-5-2) : Bernardoni - Bamba, Hountondji (Diony, 78e), Camara - Taibi (Thioub, 46e), Sabanovic (Boufal, 46e), Doumbia, Bentaleb, Ounahi - Salama (Sima, 64e), Hunou (Abdelli, 87e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Reims (3-4-3) : Pentz - Abdelhamid, Agbadou, Gravillon - Locko, Cajuste, Munetsi, Busi - Zeneli (Balogun, 64e), Doumbia (Adeline, 64e), Ito (Flips, 69e). Entraîneur : Óscar García.

Champagne !Après avoir tenu en respect Strasbourg et Lyon, le Stade de Reims s'est offert sa première victoire de la saison sur la pelouse d'Angers (2-4). Arber Zeneli a manqué son face-à-face avec Paul Bernardoni (11), mais il a lancé Marshall Munetsi, buteur d'une frappe croisée. Trouvé entre les lignes par Jens Cajuste, Junya Ito a résisté à la poussette d'Ousmane Camara pour inscrire son deuxième but en Ligue 1 et assommer le SCO avant la mi-tempsQuelques minutes après qu'Amine Salama a touché la barre (52), Sofiane Boufal a déstabilisé la défense champenoise et obtenu un penalty, qu'il a lui-même mis au fond pour relancer le SCO. Le Marocain a totalement changé le cours du match puisqu'il a ensuite délivré une passe dé à Adrien Hunou sur coup franc. Réduit à dix à cause des deux jaunes récoltés par Cajuste en l'espace d'une minute (65), Reims est malgré tout repassé devant grâce à un penalty de Folarin Balogun. Alexis Flips a donné encore plus d'ampleur à ce succès rémois en fin de rencontre. Avant-dernier et toujours sans victoire, le SCO s'enfonce dans la crise avant de se rendre à Lyon.Au SCOurs !