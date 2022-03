Reims enfonce encore un peu plus Angers

Angers (4-2-3-1) : Petković - Manceau, Traoré, Thomas, Ebosse - Bentaleb (Mendy, 73e), Mangani (Capelle, 73e) - Pereira Lage (Jakolis, 62e), Fulgini, Boufal - Cho (Bahoken, 62e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Reims (3-4-2-1) : Rajković - Munetsi, Faes, Abdelhamid - Busi, Matusiwa, Flips (Foket, 53e), Konan - Kebbal (Locko, 61e), Zeneli (Van Bergen, 61e ; Mbuku, 86e) - Donis. Entraîneur : Óscar García.

Sept à la suite.La série se poursuit pour Angers, qui n'a pas pris le moindre point depuis le 23 janvier et qui commence à sérieusement s'inquiéter en regardant son rétroviseur. Cette fois, c'est Reims qui a sauté sur l'occasion grâce à une boulette du malheureux Petković. Le dernier rempart du SCO débute pourtant parfaitement son match pour contenir les premiers assauts de visiteurs bien mieux entrés dans le match, en s'interposant magnifiquement devant une tête de Matusiwa (11) avant de voir Faes envoyer sa reprise au-dessus à bout portant (20). Mais ça, c'était avant une immense cagade sur une tentative a priori sans grand danger de Flips qui lui file entre les guiboles pour terminer sa course au fond des filets. Reims a le match en mains, mais s'occupe de ramener un peu de suspense sur ce tacle par derrière bien inutile de Donis sur Manceau qui lui vaut de rentrer directement aux vestiaires (34).En supériorité numérique, Angers essaie de sortir peu à peu la tête de l'eau. Mais c'est bien Konan qui s'infiltre dans la surface, pour venir heurter l'extérieur de l'équerre (40). Il faut attendre la seconde période pour voir les Scoïstes créer un peu plus de danger, mais Romain Thomas se mue en défenseur pour détourner la tête de son coéquipier Traoré sur corner (65). Van Bergen est quant à lui à deux doigts de profiter de la passivité de la défense adverse pour éteindre les velléités angevines, mais bute sur Petković (71). La défense champenoise tient bon jusqu'au bout, malgré deux actions folles coup sur coup marquées par deux nouvelles transversales pour Angers de Mendy puis Bahoken et un incroyable sauvetage sur la ligne (84). Les malheurs continuent pour la formation de Gérald Baticle, qui voit Manceau écoper d'un deuxième jaune pour un tirage de maillot sur Mbuku, lancé pleine balle côté gauche (90).Un bain de sel, un cierge ou des incantations... On se sait plus quoi suggérer au SCO d'Angers.