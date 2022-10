Reims enfin vainqueur à domicile face à Auxerre

Diouf - Clips, Abdelhamid, Keita, Locko - Matusiwa, Lopy (Cajuste, 66e) - Ito, Doumbia (Van Bergen, 72e), Zeneli (Mbuku, 72e) - Balogun (Noah, 87e). Entraîneur : Will Still.



: Costil - Bernard, Jeanvier, Jubal, Joly - Raveloson, Touré - Sakhi (Hein, 83e), Da Costa (Perrin, 66e)- Sinayoko (Dugimont, 87e) - Niang (Charbonnier, 83e). Entraîneur : Michel Padovani.

À onze contre onze, ça va mieux.Fait rare cette saison, le Stade de Reims a terminé une rencontre au complet. Et fait unique cette saison, le Stade de Reims s'est imposé à domicile. Pour la sixième de leurs six rencontres à Delaune, les Champenois ont enfin comblé leur public en dominant logiquement l'AJ Auxerre (2-1) ce dimanche. Ce succès qui donne de l'air aux Rémois au classement, et vient récompenser leur prestation aboutie face à des Bourguignons timorés. Le Stade de Reims a toutefois dû patienter de longues minutes pour respirer un peu, malgré la domination des hommes de Will Still et l'ambiance en tribune assurée par Andreaw Gravillon (suspendu, et apprenti capo). Mais Junya Ito, de retour de suspension, a délivré Delaune en fin de match à l'affût sur un centre-tir vicieux de Van Bergen mal négocié par Costil : seul face au but vide et au second poteau, le Japonais a fait rugir la cité des sacres. Une récompense méritée pour les hommes de Will Still, qui ont livré un match plein et même peut-être référence.Avec le trio Zeneli-Ito-Balogun aligné d'entrée, l'entraîneur belge - dont l'intérim pourrait finalement durer jusqu'à la fin de saison - avait aligné une équipe offensive avec un retour à quatre défenseurs pour pallier les absences (Gravillon, Agbadou). Ce qui a réussi aux Rémois, lesquels ont ouvert le score par l'inévitable Folarin Balogun, lancé par Zeneli pour ajuster Costil. L'Anglais avait jusque-là buté trois fois sur le portier auxerrois, qui a longtemps retardé l'échéance. Mais l'AJ Auxerre possède aussi un grand numéro 9, et s'il a beaucoup moins été servi que Balogun, Mbaye Niang a remis les siens dans le match d'une belle tête piquée. Pas de quoi freiner les Champenois, qui ont multiplié les assauts sur le but bourguignon sans trop se découvrir. Même si Nuno Da Costa aurait pu braquer Delaune sur un contre (59), tout comme Niang (82). Reste que les principales munitions étaient bien rémoises, à l'image du poteau trouvé par Balogun (77). Le sort a fini par tourner en faveur du Stade de Reims, qui décroche sa première victoire de la saison à domicile et la première depuis huit matchs.