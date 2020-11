Reims enchaîne contre Strasbourg

Reims (4-4-2) : Rajković - Doucouré, Faes, Abdelhamid, Foket - Mbuku (Kutesa, 78e), Berisha, Munetsi, Cafaro (Doumbia, 66e) - Dia (Drammeh, 87e), Sierhuis (Touré, 66e). Entraîneur : David Guion.



Strasbourg (5-3-2) : Kamara - Lala, Simakan, Mitrović, Caci, Carole (Thomasson, 58e) - Bellegarde, Prcić (Waris, 76e), Sissoko (Zohi, 76e) - Ajorque, Diallo. Entraîneur : Thierry Laurey.

Une histoire de coups de pied arrêtés.La bataille des mal classés entre Reims et Strasbourg ressemblait à une belle opportunité pour les deux équipes d’enchaîner, après leurs cartons respectifs du week-end passé. Mission accomplie pour les Rémois, qui signent un deuxième succès cette saison (2-1). Il faut dire que le Racing n’était pas venu à Delaune pour faire le spectacle : la bande de Laurey démarre la partie très bas, laisse son adversaire faire circuler le ballon et voit Kamara sortir une première claquette devant Mbuku. Mais le portier strasbourgeois craque deux fois, en l’espace de quatre minutes. Une belle inspiration sur coup franc de Cafaro permet à Reims d’ouvrir le score avec l’aide du poteau (1-0, 22), puis Faes profite du marquage laxiste de la défense alsacienne pour faire le break à la suite d’un corner de Berisha (2-0, 26). Privé de déplacement car testé positif au coronavirus, Thierry Laurey peut tirer la tronche devant sa télé.Le technicien strasbourgeois comprend cependant que son équipe a de la ressource, Ajorque transformant sereinement un penalty obtenu par Bellegarde après une faute du jeune Mbuku (2-1, 30). Les visiteurs sont de retour dans la partie, et affichent un visage plus séduisant en seconde période. Les deux camps se rendent coups pour coups : Faes prend le ballon d'Ajorque en plein visage pour empêcher l'égalisation, mais Doumbia et Dia font suer Kamara à l'autre bout du terrain. Dernière alerte pour Reims, en quête d'un succès à la maison après trois revers d'affilée et qui peut toujours compter sur Rajković pour priver Diallo d'un troisième pion sous le maillot strasbourgeois. Nouveau coup d'arrêt pour le Racing, dix-neuvième au classement. Et un sacré bol d'air pour Reims, qui s'extirpe de la zone rouge pour la première fois depuis près de deux mois.Le temps de digérer l'été européen.