Reims accroche Nîmes

Nîmes Olympique (4-1-4-1) : Reynet - Meling, Landre, Ueda, Paquiez (Burner, 87e) - Sarr (Fomba, 46e) - Benrahou (Eliasson, 64e), Deaux (Ahlinvi, 85e), Ripart, Ferhat - M.Koné (Duljevic, 86e). Entraîneur: Pascal Plancque.



Stade de Reims : Rajković - De Smet, Adbelhamid, Munetsi, Foket - Cassamá (Flips, 73e) - Chavalerin, Lopy, Zeneli (Kutesa, 64e), Mbuku (Sierhuis, 80e) - Dia. Entraîneur: David Guion.

Longtemps en difficulté dans cette saison de Ligue 1 2020-2021, Nîmes n'a pas fini de se battre pour son maintien dans l'élite, et cela pourrait bien mal se terminer.Aux Costières, les Gardois souhaitent s'imposer pour récupérer la place de barragiste au FC Nantes et se rapprocher éventuellement de Lorient pour s'extirper de la zone rouge. Si la reprise de Zinedine Ferhat est sortie par Predrag Rajković dans un premier temps (12), la lourde frappe de Sidi Sarr sur coup franc flirte avec la barre transversale (15). Mais en contre-attaque, Boulaye Dia reste dangereux, et l'avant-centre bute sur Baptiste Reynet dans un face-à-face (16). Dominateurs territorialement, les Crocodiles vont craquer à la suite d'une frappe à ras de terre de Nathanaël Mbuku qui inscrit là son troisième but en Ligue 1 cette saison. À la pause, Nîmes compte trois points de retard sur Nantes et sept sur Lorient...Alors ? Alors Nîmes réagit grâce à son homme fort : Renaud Ripart. L'ailier s'arrache et arme une reprise de volée que Rajković ne peut que dévier dans son but. Dynamisé par cette bonne nouvelle, le Nîmes Olympique doit cependant compter sur les parades successives de Reynet devant Mbuku (65) et Dion Lopy (67). Dans leur souffrance, les locaux parviennent à marquer un deuxième but à la suite d'une déviation de la tête de Zinedine Ferhat bien négociée par l'habile Moussa Koné. Nîmes revient alors temporairement dans la roue nantaise au classement, mais craque avant la fin sur un centre dévié d'Alexis Flips, buteur pour sa première sous le maillot rémois en Ligue 1Voilà une bien mauvaise opération pour Nîmes : à trois journées de la fin, les hommes de Pascal Plancque sont séparés de deux points avec le FC Nantes, actuel barragiste.