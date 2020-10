Règlement à l'amiable entre la Lazio et Bruges

Bruges (3-5-2) : Mignolet - Mata, Kossounou, Deli - Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol - Dennis (88e, Krmenčík), De Ketelaere (84e, Lang) . Entraîneur : Philippe Clement.



Lazio (3-5-2) : Reina - Patric (46e, Pereira), Hoedt, Acerbi - Marusić, Milinković-Savić, Parolo, Akpa-Akpro, Fares (56e, Muriqi) - Correa, Caicedo (68e, Czyz) . Entraîneur : Simone Inzaghi.

DDG

Co-leaders du groupe F, la Lazio et le Club Bruges ont fait perdurer le statu quo à l'issue d'une confrontation animée, et malgré un forcing intense des Belges en seconde période ce mercredi soir.La rencontre démarre au trot, et c'est sur un éclair de génie de Correa que le tableau de score se débloque. Bien servi par Marusić à l'entrée de la surface, l'attaquant argentin met la misère à Deli d'une feinte de corps sublime avant d'enrouler dans les filets de Mignolet. La Lazio peut alors temporiser, mais manque de se faire surprendre quand De Ketelaere dévisse en excellente position (23). Les Belges ne se montrent pas trop farouches, et lespeuvent en profiter pour piquer par à-coups (tête non cadrée de Caicedo à la 33minute, joli contre annihilé in extremis à la 39minute). Néanmoins, Patric vient tout ruiner en concédant un penalty grossier au marquage de Rits sur corner. Vanaken ne se fait pas prier pour ramener les compteurs à égalitéGonflés à bloc, les locaux entament la seconde période avec la volonté d'en mettre tout de suite un deuxième. Heureusement pour les Romains que Reina se détend admirablement sur une cartouche de Dennis (52) ou une tête de Rits (64), et heureusement que Dennis puis Sobol, excentré, mais confronté à un but grand ouvert, se foirent dans le dernier geste (66). La déferlante bleu et noir s'abattra à nouveau sur la cage de Reina à la 79minute, mais le portier espagnol fait encore des miracles, alors que Milinković-Savić aurait aussi pu forcer la décision pour les Italiens sans un grand Mignolet (77).