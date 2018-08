Reggiana, comptes à rebours

Alors que les cas de faillites ne cessent de se multiplier à tous les étages du football italien, ce lundi c’était au tour de la Reggiana d’y (re)passer. Et malgré sa longue présence dans les divisions inférieures, il s’agissait là encore d’un club historique et même précurseur dans ses années fastes.

Un club précurseur

En territoire occupé

Vidéo

Le cauchemar américain

Par Adrien Verrecchia

Propos de Gaël Genevier recueillis par AV.

La faillite comme une sale habitude. Car la Reggiana, qui évolue en Serie C - et à ne pas confondre avec la Reggina de Reggio de Calabre -, n’en est pas à sa première banqueroute. C’est la troisième fois que lase voit confrontée à une telle situation en moins de 20 ans (après 1999 et 2005). Et cette semaine, les supporters tremblent à nouveau pour l’avenir de l’institution centenaire. Le soutien populaire dont bénéficient lesest en effet des plus honorables, vu les voisins encombrants (dont Parme, Modène, Sassuolo et la SPAL) et les faillites à répétition. Mais si cette ferveur perdurait, c'était grâce à la belle histoire de ce club.En 1923, la Reggiana accède à l’élite du foot italien. Avec un international français dans ses rangs : Félix Romano, qui évolura par la suite à cinq reprises avec la. Un autre Français portera le maillot grenat bien plus tard, Gaël Genevier installé depuis des années en Italie, arrivé à l’été 2017 et désormais libre de tout contrat à l’âge de 36 ans. Si titre de champion de Serie B en 1993 reste son principal titre, lacompte sept saisons en première division. Son apogée sportive a d’ailleurs conduit le club à délaisser son mythique Mirabello pour le premier stade de propriété d’une équipe en Italie.Nous sommes alors en 1995, Carlo Ancelotti effectue ses débuts sur un banc pour décrocher une troisième place de Serie B synonyme de montée. Le stade Giglio (une société laitière) révolutionne le Calcio. L’Italie découvre déjà le naming et un écrin doté de 32 loges, précurseur du stade moderne sans barrière et équipé de télésurveillance, le premier à bénéficier d’une galerie commerciale à proximité en 2007. Cet investissement sera entre autres financé grâce à la souscription d’abonnements pluriannuels par les. Hélas, la Reggiana gère mal son retour en Serie A et redescend.La construction du Giglio plombe les finances, l’équipes’enlise avant d’être rétrogradée en Serie C en 2000. L’inéluctable se produit, l’AC Reggiana fait faillite en 2005 et repartira soutenue par des entrepreneurs locaux en quatrième division. Giorgio Squinzi, président de Sassuolo depuis 2003 et à la tête de Mapei, un puissant groupe de produits chimiques, flaire l’affaire. Le businessman rachète le Giglio en 2013 mis aux enchères pour presque rien : 3,8 millions d’euros. Au nez de supporters qui avaient prévu de faire une offre. Seules contraintes pour le président de Sassuolo : rénover le stade et continuer à accueillir les matchs des. Toutefois, la Reggiana passe du statut de propriétaire à simple locataire expulsable.La Reggiana n’étant plus chez elle dans sa propre ville, sesorganisent une manifestation dès la vente du stade. Le Mapei Stadium est né. Le logo de la Regia sur la façade est remplacé par celui de Sassuolo, le «» en hommage à la ville conceptrice du drapeau italien se voit désormais inscrit en petit, le muséea laissé place à un restaurant. Squinzi a bien compris que pour susciter l’intérêt, Sassuolo devait devenir un club régional, quitte à effacer toute trace de l’identité reggiana.Un rassemblement de groupes de supporters « Tradizione Reggiana 1919 » a vu le jour en 2016 de peur de voir le club disparaître. Lesaccusent la mairie et les médias locaux «» . L’espoir renaît cependant la même année lorsque l’Américain Mike Piazza, ex-star de baseball, rachète la Reggiana. L’enthousiasme était encore perceptible en mai dernier où 8000 spectateurs ont assisté au play-off contre Sienne . Mais les problèmes économiques et structurels n’ont pas pour autant disparu.Le président jette l’éponge le 26 juin dernier et provoque une inévitable faillite. «, témoigne le capitaine Gaël Genevier.» , admet le Français. Concernant l’avenir de la Reggiana, des entrepreneurs locaux semblent intéressés. En cas de projet fiable, les nouveaux dirigeants pourront espérer repartir en Serie D au vu de la situation générale des clubs italiens. Une course contre la montre s’engagerait alors pour monter une équipe et trouver un accord avec Mapei. Et dans le pire des cas, cette fois la Reggiana disparaîtra.