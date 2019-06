Réforme de la C1 : les poids lourds campent sur leur position

VLA

Lors de l’assemblée générale de l’Association européenne des clubs (ECA), qui se tenait à Malte, le projet de réforme de la C1 était au centre des débats, et il n’a visiblement pas fini de diviser.D’après le journal, les divergences entre les opposants à la réforme, comme les fédérations françaises et allemandes, et les grandes puissances du foot européen (Juve, Real, Barça) se sont renforcées au cours de l’assemblée. Si Agnelli, président de la Juve et de l’ECA, a accepté de mener une étude pour évaluer l’impact d’une réforme sur les championnats nationaux, il a aussi réaffirmé sa position, proposant même des mesures complémentaires. Ainsi, le principal artisan de cette réforme a suggéré aux Ligues des cinq grands championnats de passer à seize clubs pour alléger les calendriers et laissé entendre que seulement vingt, voire seize, clubs pourraient être qualifiés d’une année sur l’autre dans la nouvelle C1. Des propositions qui ont fait grincer des dents et qui alimenteront les nombreux débats à venir.Bonne nouvelle pour Agnelli, il pourra compter sur Aulas pour prêcher sa paroisse.