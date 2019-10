Réforme de la C1 : l'association des ligues européennes veut un retour en arrière

QJ

Le bras de fer continue.Quel avenir pour la Ligue des champions ? La question se pose déjà depuis plusieurs années et les grands clubs poussent toujours pour que la C1 devienne une ligue fermée ou semi-fermée . Sauf que l'association des ligues européennes (EPFL) ne souhaite pas une telle transformation pour la plus prestigieuse des compétitions.Selon The Guardian , l'organe qui représenté 36 ligues professionnelles européennes désire que la quatrième place des quatre grands championnats (actuellement l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne) ne soit plus directement qualificative pour la phase de poules de la C1. L'EPFL souhaite également que le système de rémunération actuel, qui prend en compte le coefficient UEFA des clubs, soit réformé afin d'être plus en phase avec les résultats sportifs du moment.La lutte entre le bon sens et le grand capital.