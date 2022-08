Réduite à 8, l'ASSE sombre face au Havre

[LIVE - beIN SPORTS 1] #Ligue2BKT Encore un carton rouge pour l'AS Saint-Etienne ! Menés de 3 buts par le Havre, les Verts ne sont plus que 8 sur le terrain pic.twitter.com/cVwOvzJhEE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 20, 2022

Saint-Étienne (4-3-3) : Green - Palencia, Giraudon (Bouchouari, 63e), Briançon, Silva (Macon, 46e) - Camara, Mouton (Sow, 46e), Lobry (Raveyre, 68e) - Pintor (Nade, 41e), Krasso, Cafaro. Entraîneur : Laurent Batlles.



Le Havre (4-3-3) : Desmas - El Hajjam (Kumbedi, 68e), Sangante, Lloris, Operi - Richardson (Ba, 61e), Lekhal (Mahmoud, 74e), Kechta - Casimir (Cornette, 68e), Kitala, Alioui (Thiaré, 61e). Entraîneur : Luka Elsner.



Les Verts voient rouge.Dans un chaudron toujours vide, huis clos oblige, l'AS Saint-Étienne a passé un sale après-midi face au Havre (0-6). En quête d'une première victoire cette saison, les Verts se sont retrouvés à neuf avant même la mi-temps. Une intervention en retard sur Amir Richardson et un bras dans le visage de Yann Kitala : Anthony Briançon a été renvoyé aux vestiaires en prenant deux jaunes en cinq minutes (31). Mathieu Cafaro n'a pas arrangé les choses en portant un coup dans la nuque d'El Hajjam (37). Même Emmanuel Da Costa, adjoint de Laurent Batlles, a reçu un carton rouge pour contestation.Bien heureuse de voir le poteau (5) puis Gabriel Silva (45) contrarier Amir Richardson, la défense stéphanoise, touchée, a fini par couler. Arouna Sangante a trouvé la faille sur corner (51) et Nabil Alioui, de près, a fait le break, s'offrant alors un petit pas de danse (56). Victor Lekhal a corsé la note (64) et le cauchemar des Verts est allé encore plus loin avec la sortie ratée d'Etienne Green, lui aussi expulsé (66). Christopher Operi (80, 84) et Yann Kitala (89) ont porté le coup de grâce. Le HAC remonte ainsi au huitième rang et laisse l'ASSE avec son bonnet d'âne.Bon courage à Laurent Batlles.