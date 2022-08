Réduit à dix, Monaco se contente d'un nul contre Rennes

Dans le choc de cette deuxième journée de Ligue 1, Monaco et Rennes n'ont pas réussi à se départager (1-1) au stade Louis-II, où un scénario particulier s'est écrit, avec une équipe monégasque rapidement réduite à dix, et un penalty provoqué et stoppé par Steve Mandanda. Score final : un partout, balle au centre.

Sueurs froides à Louis-II

Le cadeau d'Alemdar

Monaco (4-4-2) : Nübel - Vanderson (Badiashile, 82e), Maripán, Disais, Caio Henrique - Diatta (Martins, 81e), Fofana, Jean Lucas, Golovin (Jakobs, 64e) - Embolo, Ben Yedder (Magassa, 17e). Entraîneur : Philippe Clement.



Rennes (4-3-3) : Mandanda (Alemdar, 46e) - Traoré, Rodon, Teathe, Truffert - Santamaria, Tait, Majer (Kalimuendo, 52e) - Bourigeaud (Sulemana, 80e), Laborde (Doku, 76e), Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.



Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous le soleil azuréen, mais avec une température beaucoup plus supportable qu'ailleurs dans l'Hexagone, il fallait s'attendre à du spectacle entre Monaco et Rennes, deux clubs européens aux effectifs bien fournis. Cette rencontre attendue aura finalement accouché d'un scénario impossible à imaginer à l'avance, avec une expulsion précoce pour l'ASM, un penalty provoqué et sauvé par Steve Mandanda, et un match nul qui contentera plus les garçons du Rocher que les Bretons (1-1).Après la déconvenue inaugurale contre Lorient, Bruno Genesio avait choisi de ne rien changer dans son onze de départ. Une marque de confiance et aussi une chance à saisir pour les cadres bretons, dont l'équipe a rapidement pris le contrôle du ballon dans le premier quart d'heure, Gaëtan Laborde et Flavien Tait décochant les premières flèches. Le point de départ d'une première période très animée et lunaire. En trois minutes, la partie a basculé, Vanderson manquant l'ouverture du score en fracassant le haut de la barre, puis Youssouf Fofana voyant l'arbitre sortir un carton rouge pour le sanctionner d'avoir maladroitement écrasé la cheville de Martin Terrier (16). Ce qui n'a pas aidé Rennes à se montrer plus convaincant et plus dangereux, même si Nübel s'est montré impeccable pour repousser un pétard de Baptiste Santamaria et un coup de casque de Terrier.Des petites opportunités suivies d'un enchaînement très heureux pour le Stade rennais, qui a vu Mandanda tenter de compenser une erreur de marquage d'Arthur Theate d'une sortie hasardeuse débouchant sur une faute grossière de l'international français sur Breel Embolo, synonyme de penalty. Mais l'ancien Marseillais, qui aurait pu être lui aussi expulsé, s'est rattrapé en sauvant la tentative du capitaine Disasi (33), puis en sortant une parade exceptionnelle face à Krépin Diatta quelques minutes plus tard. Dans le dur défensivement, et pas toujours inspirés pour inquiéter Nübel, malgré quelques belles séquences, les Rouge et Noir, vêtus de bleu ce samedi, ont même soufflé avant les citrons après un gros boulot de Caio Henrique gâché par un tir dans les nuages de Vanderson. Il était temps de souffler.Le retour des vestiaires des 22 acteurs s'est accompagné d'une nouvelle surprise : la sortie de Steve Mandanda, touché et remplacé par Doğan Alemdar. L'AS Monaco, pas fatiguée par sa déconvenue en milieu de semaine, est de son côté revenue avec beaucoup d'énergie et un bloc placé plus haut pour faire reculer des Rennais toujours aussi fébriles défensivement. Mais les Bretons ont fini par trouvé la faille à l'autre bout du terrain, l'entrant et la recrue Arnaud Kalimuendo trouvant dans la surface Benjamin Bourigeaud, dont la remise in extremis pour Gaëtan Laborde a permis au buteur de montrer tout son sang-froid pour ajuster Nübel. Le début d'un temps fort pour les visiteurs, incapables de concrétiser une seconde fois, mais disposés à servir sur un plateau l'égalisation à des Monégasques opportunistes. Le cadeau ? Une passe en retrait dangereuse de Joe Rodon, et une bévue d'Alemdar, qui a trop tardé à se dégager et vu Embolo surgir pour planter dans le but vide. Une douche froide pour les hommes de Genesio, et une manière de se requinquer pour l'ASM, qui a tenté de renverser son adversaire tout en faisant le dos rond en phase défensive dans le dernier quart d'heure. Un bon point pour Monaco, réduit à dix pendant plus de 70 minutes, et une nouvelle raison de s'inquiéter pour le SRFC en ce mois d'août. Les Européens de la Ligue 1 ne sont décidément pas encore prêts.