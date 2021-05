Réduit à dix, City tombe à Brighton

Brighton (3-4-3) : Sánchez - White, Webster, Burn - Gross, Alzate (Zeqiri 65e), Bissouma, Moder - Jahanbakhsh (Lallana 46e), Welbeck (Trossard 26e), Mac Allister. Entraîneur : Graham Potter.



City (4-3-3) : Ederson - Zinchenko, Stones, Rúben Dias, João Cancelo - B. Silva (Jesus 77e), Rodri, Gündoğan (Fernandinho 55e) - Foden, F. Torres (Garcia 15e), Mahrez. Entraîneur : Pep Guardiola.



À onze jours de la finale de la Ligue des champions - le dernier enjeu de la saison pour Manchester City -, le champion d’Angleterre s’est fait bousculer par Brighton. Réduits à dix pendant quatre-vingt minutes après l’expulsion de João Cancelo (10), coupable d’une faute sur Danny Welbeck alors qu’il était le dernier défenseur, les joueurs de Pep Guardiola ont été rattrapés par la patrouille malgré une entame parfaite. Lesont en effet ouvert le score sur leur première occasion. Mahrez enroule au second poteau pour Gündoğan, qui plonge dans le dos de Gross et s’offre de la tête son 17pion de la saison (0-1). Menés, mais assurés de se maintenir qu’importe le résultat final, lesont néanmoins fait plaisir aux 8 000 supporters de retour au Falmer Stadium en se montrant très joueurs.Si Foden pensait avoir plié le match au retour des vestiaires en allant tromper Sánchez comme un grand après un rush de quarante-cinq mètres (0-2), Trossard, entré après la sortie sur blessure de Welbeck, a permis à son équipe de rester en vie. Trouvé dans la surface, le Belge feinte plusieurs fois la frappe avant d’envoyer un missile sous la barre d’Ederson (1-2). Ce but déchaîne Brighton qui monopolise le ballon dans le second acte et renverse la vapeur. Webster, d’abord, monte plus haut que tout le monde et fait exulter le public à l'approche du dernière quart d'heure en catapultant de la tête le ballon au fond des filets (2-2). Le défenseur central est imité dans la foulée par Burn, qui trompe Ederson en deux temps et régale les supporters pour cette dernière de la saison à domicile (3-2).Malgré l’inquiétude d’une blessure pour Gündoğan, sorti prématurément à l’heure de jeu, lesdevront remettre les pendules à l’heure dimanche face à Everton pour retrouver un brin de sérénité avant ce choc européen face à Chelsea.