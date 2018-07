Redknapp : « On a eu l'impression que l'heure de l'Angleterre était venue »

Pour la première fois depuis 1990, l'Angleterre a retrouvé le dernier carré de la Coupe du monde. Paradoxalement, elle y est arrivée après avoir fait le deuil de la génération dorée Lampard/Gerrard/Rooney... Analyse du parcours des Three Lions avec Harry Redknapp, le Rolland Courbis anglais.

« Il faut que l'on développe une qualité technique au milieu de terrain pour prétendre rivaliser avec les meilleurs. »

« Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir un jour autant de chance au tirage que nous en avons eu cette année. »

« La condition sine qua non pour qu'une génération émerge au plus haut niveau, c'est que ces jeunes aient du temps de jeu en Premier League, dans des gros clubs comme Manchester City, Chelsea... »

Propos recueillis par Nicolas Jucha

C'était une belle Coupe du monde. On a eu un très bon tirage pour la phase de poules, la Belgique et deux équipes très faibles, la Tunisie et le Panama. On savait que l'on sortirait de la phase de poules, il n'y a jamais eu le moindre doute. Et notre meilleur résultat en poules, paradoxalement, c'est d'avoir perdu contre la Belgique car cela nous a reversé dans le meilleur tableau, celui où il n'y avait ni la France, ni le Brésil. La route était incroyablement dégagée jusqu'à la finale. Même la Croatie, par rapport à ce qu'il y avait de l'autre côté, cela paraissait abordable.Ils ont laissé passer leur chance, qui s'est présentée en première période. On aurait dû rentrer au vestiaire avec au moins deux buts d'avance. Ensuite, la Croatie a pris le contrôle, développé un jeu de passes bien plus efficace, grâce en partie à un milieu de terrain bien plus fort - à commencer par Luka Modrić. Ils étaient plus forts techniquement, ce qui leur a permis de nous dominer dans le cœur du jeu, et donc de contrôler le match. Finalement, la Croatie était meilleure collectivement et a amplement mérité sa victoire. Même si cela fait mal de le dire car nous n'avons jamais eu une aussi belle opportunité d'aller en finale, sans avoir rencontré une seule équipe du Top 5 mondial sur notre route... C'est incroyable ! Mais cela reste une belle performance pour l'Angleterre, certains joueurs comme Harry Maguire John Stones , ont été excellents... Notre gardien Jordan Pickford a été superbe. Donc, cela reste positif et prometteur pour le futur. Mais il faut que l'on développe une qualité technique au milieu de terrain pour prétendre rivaliser avec les meilleurs. On n'a pas les joueurs pour cela actuellement.J'aime Dele Alli . Il se projette beaucoup vers l'avant, mais n'est pas assez utile dans la conservation du ballon. Il n'apporte pas un contrôle dans le jeu comme Modrić peut le faire, par exemple.La France a une plus grande force dans les transitions, le rythme est plus rapide par rapport à ce que proposait l'Angleterre. Et cette équipe met beaucoup d'énergie dans ses matchs. Si l'Angleterre était tombé dans le groupe de la France ou du Brésil, cela aurait été très compliqué...Le public anglais garde le positif, tout le monde a apprécié le parcours, surtout que personne n'en attendait beaucoup de leur part... À chaque fois que l'on regardera en arrière, on se dira que ce qui a été fait est très positif, même si à mon sens, on a aussi manqué une énorme opportunité d'aller en finale. Je ne crois pas qu'il soit possible d'avoir un jour autant de chance au tirage que nous en avons eu cette année. Notre adversaire le plus difficile, la Belgique, c'était sur un match sans enjeu. Le second, la Colombie, était privé de James Rodríguez . Tout était en notre faveur, on a eu l'impression que c'était le destin, que l'heure de l'Angleterre était venue. Après la défaite contre la Belgique, je suis sûr qu'une fois arrivé à sa chambre d'hôtel, Roberto Martínez s'est dit : «» Il a dû à un moment se demander « Gareth Southgate , lui, quand il est rentré à son hôtel, il a dû se dire : «C'est un joueur fantastique, un buteur magnifique, mais il n'avait jamais joué un grand quart de finale ni une grande demi-finale avant cette Coupe du monde. On n'a donc pas vu le Harry Kane que l'on espérait sur ces deux matchs.Bien sûr, le public aime l'équipe d'Angleterre à nouveau. À l'Euro, la défaite contre l'Islande était un désastre, les gens n'avaient plus d'émotions positives envers leur équipe nationale. Ce nouvel élan, il faut espérer qu'on arrive à le fructifier jusqu'à l'Euro voire jusqu'à la prochaine Coupe du monde en 2022. Normalement, à partir de maintenant, les joueurs devraient se sentir plus à l'aise, plus soutenus. L'équipe d'Angleterre peut enfin aller de l'avant.Déjà, il est certain qu'il doit rester en place ! C'est un bon entraîneur, une bonne personne, c'était un bon footballeur. Il a été digne du poste donc je lui souhaite tous les succès possibles. On a de bons jeunes joueurs. La conditionpour qu'une génération émerge au plus haut niveau, c'est que ces jeunes aient du temps de jeu en Premier League. Je parle des plus gros clubs anglais comme Manchester City, Chelsea... Les managers de ces équipes doivent donner leur chance aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, l'essentiel de nos jeunes joueurs n'ont pas l'opportunité d'évoluer au plus haut niveau en Angleterre. Sarri vient d'arriver à Chelsea, il a la pression du résultat, il doit gagner des matchs. Et s'il a besoin d'un milieu de terrain, il va regarder quel joueur d'expérience à 60 millions d'euros il peut recruter, point.Avant la fin de ma vie, je ne suis pas sûr...