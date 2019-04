Record pour Mohamed Salah avec Liverpool

1

MR

Plus fort que Torres et Suárez ?Ce vendredi, Liverpool a fait un nouveau come-back détonnant en renversant Southampton grâce à Jordan Henderson et Mohamed Salah En donnant l'avantage à son équipe, l’Égyptien a inscrit son dix-huitième de la saison en Premier League. Surtout, en marquant son 50but sous les couleurs desen championnat depuis son arrivée à l'été 2017, il est celui qui a mis le moins de temps à atteindre ce nombre de buts. Si Fernando Torres l'avait fait en 72 rencontres, Luis Suárez en 86 et Robbie Fowler en 88, Salah y est parvenu après seulement 69 matchs. Cela faisait depuis le 9 février qu'il n'avait plus inscrit un but en Premier League.Bienvenue au Panthéon.