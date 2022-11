Record de précocité pour Rico Lewis avec Manchester City

BB

Le bleu lui va à ravir.À peine sacré Ballon d’or, Karim Benzema perd déjà l'un de ses records. Rico Lewis, latéral droit de Manchester City, né en 2004, a effectivement fait tomber celui du plus jeune buteur en Ligue des champions pour une première titularisation, mercredi soir face au Séville FC. L'Anglais améliore ainsi la marque d’une semaine, à 17 ans et 346 jours, faisant tomber celle du Gone, établie un soir de décembre 2005 à Gerland, contre Rosenborg.À quelques jours de la majorité, Lewis s’est donc offert un beau cadeau d’anniversaire, avec une première titularisation européenne, un premier but, et un portrait dithyrambique dressé par Pep Guardiola en personne.Avec en prime, unede la part de l'Etihad Stadium pour sa sortie. On n’a pas tous les mêmes premières fois...