Superligue : le jour où le foot européen a basculé

Ce dimanche, le New York Times a provoqué un tremblement de terre en annonçant que douze mastodontes anglais, espagnols et italiens avaient décidé de créer une Superligue à partir de 2022. Une information confirmée tard dans la soirée dans un communiqué officialisant le lancement de la « Super League » dont la seule rumeur a entraîné un tollé chez les acteurs du football européen, de l'UEFA aux supporters en passant par Gary Neville. Récit d'une journée qui pourrait tout changer.

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Douze contre tous

Uefa statement on European Super League: pic.twitter.com/eGiD9wwJhs — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 18, 2021

Le Bayern, le PSG et le poids des traditions

Macron, Neville, Ferguson : la parole est aux opposants

Gary Neville speaks passionately against the European Super League #mulive [sky] pic.twitter.com/UH6Mxjf1JK — utdreport (@utdreport) April 18, 2021

Par Clément Gavard

La bombe est tombée dimanche, peu après le coup d'envoi des premières rencontres domestiques de la journée, et elle a rapidement provoqué une immense déflagration dans le macrocosme du football européen. Douze clubs parmi les plus riches du Vieux Continent auraient décidé de s'affranchir de l'UEFA en créant leur propre compétition, une Superligue européenne , dès 2022, selon le. Une information confirmée peu après minuit dans la soirée de dimanche via un communiqué commun dans lequel est annoncée la création de, et précisé que trois clubs supplémentaires seront invités à rejoindre les affranchis. La raison ?Dans le lot, on retrouve donc six Anglais (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal), trois Espagnols (Real Madrid, Barcelone et Atlético de Madrid) et trois Italiens (Juventus, Inter et AC Milan). Douze déserteurs. Douze membres fondateurs d'une nouvelle entité en passe de se concrétiser, et deux grands absents parmi les cinq grands championnats autoproclamés : la Bundesliga et la Ligue 1, dont font partie le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, têtes de gondole de l'opposition à la Superligue (pour l'instant), et surtout alliés de choix pour l'UEFA. Ce lundi, l'instance européenne doit (devait ?) réunir son comité exécutif pour valider le projet de réforme de la Ligue des champions , sa poule aux oeufs d'or à deux milliards d'euros annuels, à compter de la saison 2024-2025. Au milieu de ce grand bazar, une question se pose : l'UEFA pourra-t-elle encore empêcher la Superligue d'exister ?Ces derniers mois, la Superligue européenne était devenue l'arme favorite des mastodontes pour faire trembler l'UEFA, mais s'imposait aussi comme une idée de génie pour aider les meilleurs clubs à retrouver une stabilité financière au cœur d'une pandémie dévastatrice. Selon des documents consultés par leau début de l'année civile, chaque membre permanent de la compétition toucherait ainsi 350 millions d'euros par an pour son simple engagement dans le tournoi, soit plus de quatre fois de l'enveloppe ramassée par le Bayern, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, explique ledans son papier dominical. Les contours de la bête ont même déjà été dessinés dans le communiqué publié dimanche soir : un format à vingt clubs (dont 15 fondateurs permanents), deux groupes de dix qui joueront des matchs aller-retour en semaine à partir du mois d'août, les trois premiers de chaque poule qualifiés pour les quarts de finale et rejoints par le vainqueur d'un barrage entre le 4et le 5et une phase finale classique qui s'étendra jusqu'au mois de mai. Soit une ligue à 75% réservée aux clubs les plus riches - qui participeront toujours aux championnats domestiques le week-end dixit le communiqué -, alors que l'UEFA avait réalisé des concessions pour garder sous son giron les cadors avec le passage d'une C1 à 36 équipes et plus de rencontres à la clé.Reste que l'institution dirigée par Aleksander Čeferin n'aura pas tardé à répliquer après avoir eu écho de l'information dévoilée par le média américain plus tôt dans la journée de dimanche. Dans un communiqué publié dans la foulée, l'UEFA a réaffirmé sa volonté deen s'associant au passage aux Fédérations anglaises (FA), espagnoles (RFEF) et italiennes (FIGC), qui ont également chacune de leurs côtés demandé aux clubs concernés de ne pas prendre part à la Superligue des puissants. Raté. Puis, l'instance européenne est passée aux menaces concrètes., peut-on lire dans le communiqué.Comprendre, la FIFA est dans le camp de sa cousine, qui n'a pas peur d'imaginer une Ligue des champions sans le Real, le Barça ou Liverpool, ni une Coupe du monde sans Lionel Messi, Cristiano Ronaldo etL'UEFA a ensuite tenu à remercier, notamment les équipes allemandes et françaises, le Bayern et le PSG étant les deux grands absents de cette sauterie à douze. Les deux récents adversaires en quarts de finale d'une Ligue des champions en voie de disparition n'auraient pas cédé aux sirènes de la bande à Andrea Agnelli et Florentino Pérez, tout comme le Borussia Dortmund, selon les informations du. Comme le géant bavarois, le club de la capitale serait sensible au poids des traditions, et a d'ailleurs rapidement confirmé à Europe 1 qu'il n'étaitcarAutre lecture possible : Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, siège au conseil d'administration de l'UEFA et dirige également beIN Media Group, le réseau de télévision basé au Qatar qui a versé des millions de dollars à l'instance européenne pour avoir le droit de diffuser les rencontres de Ligue des champions, comme le relate le. Chacun verra midi à sa porte, l'UEFA concluant sa réponse par une demande :Un appel entendu outre-Manche par le Premier ministre britannique Boris Johnson, estimant que ce projet(Twitter). Mais aussi par Emmanuel Macron., a indiqué L'Élysée àce dimanche.La preuve que le football et le politique ne sont jamais très loins, surtout quand la menace d'une scission entre les structures européennes et ses clubs les plus riches sous-entend des enjeux économiques immenses. Plus surprenant, l'UEFA a eu droit dans la soirée de dimanche à un soutien inattendu, celui de l'ECA (présidée par Agnelli) qui s'est engagée à. Les sympathisants de la Superligue sont eux restés très silencieux toute la journée, jusqu'au coup de tonnerre de l'officialisation vers minuit.Ce sont donc surtout les opposants qui ont haussé le ton ce week-end. De l'autre côté de la Manche, où la Premier League est une institution et où les traditions ont une importance, plusieurs voix se sont élevées contre la Superligue. Celle de Gary Neville par exemple., s'est brillamment indigné l'ancien latéral desau micro de Sky Sports.Même son de cloche, en moins véhément, chez Alex Ferguson, figure de Manchester United, pour qui(Reuters). Pas consultés à l'instar des joueurs, les fans ont aussi réagi via le réseau Football Supporters Europe (FSE) qui a rappelé qu'un tournoi fermé serait. Les mots sont violents, mais ils symbolisent un malaise et une dichotomie de plus en plus importante entre les différents acteurs du sport roi. À quelques heures du comité exécutif et du congrès de l'instance de l'UEFA, à Montreux, en Suisse, la scission n'est plus une rumeur. Elle est officielle, et elle laisse en suspens l'avenir du football européen.