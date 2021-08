Rebecca Quinn, le symbole de Tokyo

Alors qu’iel disputera vendredi une finale des Jeux olympiques avec le Canada face à la Suède, Quinn a déjà gagné. Pièce maîtresse de la sélection canadienne, l’athlète de 25 ans est la première personne ouvertement transgenre non-binaire à participer aux Jeux et à être médaillée olympique. Des victoires, qui font d’iel l’un des symboles forts de Tokyo 2020.

1

Vivre au grand jour

Ouvrir les yeux

Devenir une inspiration

We support and are so proud of you Kumi??️‍⚧️Thank you for showing the world it's ok to embrace who you are! https://t.co/Gi7btIAT7l — Washington Spirit (@WashSpirit) June 19, 2021

Par Tara Britton

Propos de Q. tirés de la BBC, SB Nation et du blog South Seattle Emerald, ceux de K.Y. de la chaîne Youtube de Yuki Nagasato.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau chapitre de l’histoire des Jeux olympiques s’est ouvert cet été au Japon. Au moins 179 athlètes ouvertement LGBT se sont envolés vers le pays du soleil levant. Soit un record depuis la création des JO en 1896, selon le site. Ce chapitre inspirant, symbole d’une nouvelle inclusion, s’étoffera encore vendredi matin heure française lors de la finale du tournoi olympique féminin entre le Canada et la Suède. Alors que l’équipe canadienne emmenée par Christine Sinclair tentera de monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium des JO, Quinn associera un peu plus son nom à Tokyo 2020. Que la breloque soit d’or ou d’argent, l’athlète deviendra la première personne transgenre non-binaire médaillée de l’histoire des Jeux. Un fait inédit, alors qu’il y a seulement dix-sept ans le CIO interdisait encore la participation des transgenres — c’est à dire des personnes dont l’identité de genre n’est pas en adéquation avec le sexe assigné à la naissance.Cette médaille olympique aura donc une saveur particulière pour l’international·e canadien·ne aux 68 capes, qui au début de la compétition avait exprimé sa fierté de voir inscritsur son accréditation » , tout en rappelant queL’athlète de 25 ans, qui souhaite être désigné·e par des pronoms neutres, aura en tout cas abattu des murs depuis un an. Le 8 septembre 2020, iel révélait publiquement être transgenre non-binaire sur Instagram., avait confié Quinn, à l’époque où elle découvrait la Suède à l’occasion d’un prêt au Vittsjö GIK. Avant d’ajouter :Natif·ve de Toronto à deux pas des chutes du Niagara,a très vite tapé dans le ballon rond, dès l’âge de cinq ans, demandant même rapidement à l’un de ses coachs quel âge il fallait avoir pour jouer pour le Canada. Mais, c’est finalement de l’autre côté de la frontière, que Quinn a le plus impressionné et s’est trouvé·e. Pendant ses années en Caroline du Nord à l’université de Duke, pour laquelle iel évoluait en défense centrale ou au milieu de terrain lors des matchs du championnat universitaire américain, son monde s’est enfin mis à tourner à l’endroit.Mieux dans sa tête, mieux dans son corps,a continué à dérouler sur le pré vert, tout en validant un diplôme en biologie. Élu·e milieu de terrain de l’année 2017 de la Conférence de la côte Atlantique, iel s’est même offert le luxe d’être choisi·e en troisième position par le Washington Spirit lors de la draft de 2018, qui voit chaque année les clubs de la NWSL s’arracher les pépites du prestigieux championnat universitaire américain. Pendant ce temps en sélection, Quinn faisait aussi son trou chez les Canucks. Médaillé·e de bronze aux Jeux à Rio, iel était également du voyage en France lors de la Coupe du monde 2019.Aujourd’hui, l’athlète de 25 ans, qui fera à son retour des JO la rencontre de la Française Eugénie Le Sommer et retrouvera aussi Megan Rapinoe à l’OL Reign, prouve au monde entier que les athlètes transgenres s’intègrent parfaitement dans le football professionnel. Même si son parcours n’a pas toujours été un long fleuve tranquille., a admis iel, qui a évolué six mois au Paris FC en 2019. Actuellement, la National Women's Soccer League, qui gère l’élite du football féminin américain, la fédération canadienne, mais aussi son club et l’ensemble de ses coéquipières semblent en tout cas engagés sur la voie de l’inclusion.Les choses évoluent en effet progressivement.En juin dernier, Kumi Yogoyama s’est ouvert·e à propos de son identité de genre. L’attaquant·e du Washington Spirit aux États-Unis et international·e japonais·e, qui a révélé être transgenre homme, a confié avoir été inspiré·e par l’histoire de Quinn.Comme quoi, les petits gestes font des différences.