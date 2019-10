Real Sociedad : et la magie opéra

Quatrième de Liga, la Real Sociedad réalise un début de championnat au-dessus de ses propres espérances. Moribonde depuis plusieurs saisons en championnat, l’équipe semble avoir trouvé un équilibre technique et tactique prépondérant pour aller tutoyer les sommets. Et si cette bonne dynamique n’était pas éphémère ?

Entre vieux routiers et jeunes éléments, un cocktail explosif

Alguacil : « Messi ne conviendrait pas à la Real Sociedad »

Ce dimanche à Anoeta, la machine de la Real Sociedad aurait très bien pu s’enrailler. Comment ? Suite à l’ouverture du score du Betis Séville par Loren Morón, désormais seul et unique meilleur buteur de Liga avec sept pions en huit matchs. Mais voilà, le collectif formé par Imanol Alguacil semble forgé en acier. Pour faire face à ce but de retard, les Basques se sont chargés de procéder en trois étapes. D’abord, opter pour une pression d’enfer sur coup de pied arrêté et obliger Javi García à marquer contre son propre camp. Ensuite, passer par l’aile droite : Joseba Zaldua centre pour Willian José lancé à pleine vitesse. Enfin, utiliser les combinaisons en triangle comme celle entre Martin Ødegaard, Mikel Oyarzabal et Portu, habile recrue en pleine expression de son talent au sein de l’effectif. Avec cette victoire 3-1, la Real s’installe au quatrième rang de la Liga.Depuis la dernière qualification de la Real Sociedad pour la Ligue des champions, le club traverse un océan de mélancolie en Liga. Septième en 2013-2014, puis neuvième, sixième, douzième et encore neuvième après le départ d’un certain Antoine Griezmann. En clair, la Real souffre depuis quelques années d’une irrégularité récurrente. La raison majeure ? Des recrues qualifiées de bling-bling mais peu serviables dans la pratique, comme Théo Hernández, prêté par le Real Madrid puis vendu dans la foulée à l’AC Milan. Pour succéder au Français, la Real s’est centrée sur une valeur sûre : l’international espagnol Nacho Monreal, basé depuis 2013 à Londres et désireux de revenir au pays pour redonner du tonus à sa fin de carrière. À 33 ans, l’ancien latéral gauche d’Arsenal compte laisser une belle image de professionnalisme à Saint-Sébastien, en témoignent ses six rencontres en tant que titulaire au poste. À l’expérience du niveau européen, la Real Sociedad ajoute également du panache à son vestiaire, via l’arrivée estivale d’Ødegaard.Exilé de la Liga depuis 2017, le prodige norvégien ressort grandi de son expérience de deux ans en Eredivisie, à Heerenveen puis Arnhem. Le voilà revenu en pleine lumière en Espagne, avec déjà deux buts et deux passes décisives en neuf journées, mais surtout une activité constante dans la recherche des espaces libres pour un jeu en mouvement. Pour épauler le garçon de 20 ans prêté par le Real Madrid, l’compte dans ses rangs les poisons offensifs José, Oyarzabal et Portu déjà bien rodés aux différents codes de la Liga espagnole. Voilà un quatuor diabolique modulable – Adnan Januzaj et Alexander Isak sont en cartouches de rechange – et capable de croquer sur son passage des murailles défensives comme celles de l’Atlético de Madrid (2-0) ou du Deportivo Alavés (3-0), vaincus à chaque fois dans l’antre d’Anoeta. Blessé à la fin du mois d’août au tibia péroné, Asier Illaramendi aurait pu laisser un vide au milieu de terrain. Mais il n’en est rien, puisque le milieu relayeur peut compter sur l’excellence du gaucher Mikel Merino, parti se cogner à Dortmund et Newcastle avant de retrouver la marche à suivre au Pays basque.Avant tout, il fallait une stabilité au poste d'entraîneur. Cet été, les dirigeants du club ont donc décidé de conserver Imanol Alguacil sur le banc de l’équipe première. Déjà appelé en pompier de service pour éteindre le feu lors des deux dernières saisons, l’homme issu de Guipuscoa – et dont le nom de famille signifie shérif en français – démarre cet exercice 2019-2020 avec des concepts carrés. Il y a deux semaines, lors d'une interview à la radio, il avait mis en avant les valeurs de son équipe, allant même jusqu'à prendre en contre-exemple un certain Leo Messi. «, assurait-il.» Pour ce latéral droit de métier, la discipline s’érige donc en lettres capitales au-dessus de son bureau. Bientôt, la dynamique positive du club va être mise à rude épreuve puisque sur les quatre prochaines journées, la Real affronte des adversaires à sa portée : le Celta Vigo, Levante, Grenade et Leganés. Objectif : 12 points sur 12. Et pourquoi pas ?