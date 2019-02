Real, programmé pour l'instant T

Irrégulier lors de la première moitié de saison, le Real Madrid semble avoir trouvé son rythme de croisière cet hiver. Comme souvent ces dernières années, qui ont vu le club espagnol monter en puissance en même temps que les grands rendez-vous de Ligue des champions approchaient.

Samedi, ce fut une belle victoire au Wanda Metropolitano. Mais pas une victoire comme les autres pour le Real Madrid . D'abord, bien sûr, parce qu'elle intervenait contre le rival de la ville nommé Atlético de Madrid. Et un derby remporté sur la pelouse de l'ennemi a davantage de saveur qu'un succès chez la majorité des autres équipes de Liga. Surtout quand il permet de passer devant le frère honni au classement.Mais domination de la capitale mise à part, cette victoire est également différente pour ce qu'elle dit deset de leur santé du moment. Ce 9 février 2019, la Maison-Blanche a en effet enchaîné son septième match sans défaite toutes compétitions confondues (un seul nul, sur le terrain de Barcelone, durant ce laps de temps). Une première dans sa saison 2018-2019. Il s'agissait en outre de sa cinquième victoire consécutives en championnat. Une première lors de l'exercice, là aussi. Signe qu'actuellement, les Galactiques de Karim Benzema sont en forme.Beaucoup plus, en tout cas, qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Englué dans un début de saison marqué par des résultats plus que décevants, le Real abandonné par Zinédine Zidane a carrément dû se résoudre à remplacer Julen Lopetegui par Santiago Solari après une humiliante défaite à Barcelone (5-1). Un choix en apparence fructueux à court terme (quatre succès d'affilée pour commencer la nouvelle aventure), mais qui a ensuite été remis en question du fait de performances inacceptables (revers 3-0 à Eibar , même résultat contre le CSKA Moscou , nouveau cassage de gueule à domicile devant la Real Sociedad en début d'année...). Et puis, le jeu direct et le travail mis en place par le nouveau coach ont payé. À tel point qu'aujourd'hui, les Madrilènes s'avancent confiants à l'heure de retrouver leur Ligue des champions et l' Ajax Amsterdam en huitièmes de finale de la compétition.Alors bien sûr, les Hollandais ont leur mot à dire. Impressionnants et invaincus en C1 cette saison, les Néerlandais ont fait mieux que résister au Bayern Munich en phase de poules (1-1, 3-3) et n'ont plus perdu devant leur public depuis le 5 novembre... 2017. Sauf que Frenkie de Jong , leur maître à jouer, est incertain pour la bataille. Et que depuis que son prochain transfert au Barça a été annoncé, le futur Catalan peine en même temps que ses partenaires. La défaite du week-end à Heracles (1-0) et la fessée concédée à Feyenoord le 27 janvier en sont la preuve. Enfin, le deuxième d'Eredivisie n'a pas de bol : il s'apprête à recevoir un adversaire qui lui fait souvent mal (six défaites en six confrontations depuis 2010) et qui adore cette période de l'année.Ces dernières années, le Real paraît en effet monter en puissance au fur et à mesure que le tournoi avance. Comme une sélection internationale qui se préparerait avant tout pour les rencontres à élimination directe d'une Coupe du monde. Peu convaincants en première partie de saison, mais fous amoureux d'un trophée qu'ils viennent de soulever quatre fois en cinq éditions (dont les trois dernières), lesse transforment en machine de guerre lorsque le 1de l'an est passé.En 2015-2016, Zidane succède à Rafael Benítez le 4 janvier à la tête d'une équipe éliminée administrativement de la Coupe du Roi (à cause de la présence sur le pré d'un Denis Cheryshev normalement suspendu) qui a déjà connu trois défaites en Liga, qui n'en subira plus qu'une en championnat et qui ira au bout de la C1 de manière assez sereine malgré un faux pas à Wolfsburg en mars lors du quart de finale aller. En 2016-2017, les Madrilènes impressionnent en championnat, mais ont davantage de mal en LDC pendant la phase de groupes où ils concèdent trois nuls (dont un contre le Legia Varsovie ) et laissent la première place au Borussia Dortmund . Mais le 15 janvier passé, les hommes du double Z s'assurent le leadership en Liga, cartouche Naples en huitièmes et font tomber le Bayern Munich , l' Atlético et la Juventus . Enfin, la saison dernière voit ZZ être remis en cause (quatre défaites en championnat, deuxième de la poule en C1 derrière Tottenham ) jusqu'en janvier avant de démonter le Paris Saint-Germain, la Juve, le Bayern et Liverpool . Au suivant, Monsieur l' Ajax