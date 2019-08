Real, changement réel ?

Alors qu'il semble parti sur un nouveau cycle, le Real Madrid doit retrouver des résultats cette saison. Et ce, dès ce samedi contre le Celta Vigo lors de la première journée de Liga. Qu'importe s'il doit faire confiance à ses recrues, utiliser un nouveau schéma tactique ou compter sur ses anciennes recettes.

Celta Vigo Real Madrid La Liga Santander

Des tas de recrues, pas de départ pour une attaque d'enfer

Attention, la charnière à trois débarque

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À les écouter, ce serait le temps du changement. Presque du grand bouleversement. De la révolution, quasiment. Les suiveurs du Real Madrid, qui ont observé desinquiétants et pas encore au point physiquement durant les matchs amicaux estivaux de bas niveau, l'assurent : la saison 2019-2020 doit correspondre à celle de la reconstruction de la Maison Blanche, qui ne dispose cependant que de très peu de temps pour finaliser les travaux.Car depuis le départ du pilier Cristiano Ronaldo l'été dernier, les infrastructures ont tout d'un coup vrillé et le toit de la structure s'est lamentablement effondrée. Les médias espagnols n'ont d'ailleurs pas hésité à comparer le club à une «» , durant la préparation marquée par le 7-2 encaissé devant le rival de l'Atlético. Dès lors, impossible de ne pas parler de « nouveau cycle » . Le chef de chantier de ce que certains veulent voir comme une renaissance ? Zinédine Zidane, évidemment.Forcément, le boss français a demandé des sous et des hommes de première main pour mener à bien sa mission. Conscient de l'urgence de la situation, Florentino Pérez lui a donc offert de très beaux outils. Ce qui donne au Real un effectif offensif disons... pléthorique : aux anciens Karim Benzema, Isco, Lucas Vázquez, Asensio (même s'il est gravement blessé), Vinícius Júnior, Mariano Díaz et Gareth Bale (finalement pas parti, et de retour dans le groupe) se sont ajoutés Eden Hazard (malgré son absence d'environ un mois pour un souci physique à la cuisse), James Rodríguez (revenu de prêt du Bayern Munich, et lui aussi réintégré par Zidane malgré des envies de départ), Luka Jović et Rodrygo (forfait pour le déplacement au Celta Vigo). Sans parler du cas Neymar. Boom.Derrière, les Madrilènes se sont également renforcés avec les arrivées de Ferland Mendy et d'Éder Militão. Dans l'entrejeu, le double Z n'a pas (encore ?) réussi à récupérer Paul Pogba et ne serait pas chaud pour voir Donny van de Beek débarquer à sa place. Reste que lesn'ont pour le moment perdu quasiment personne, la seule vente pouvant avoir une influence au vu des statistiques de l'année passée étant celle de Marcos Llorente, et comptent donc sur leurs joueurs d'expérience dans toutes les lignes (Thibaut Courtois, Keylor Navas, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modrić...) pour mener à bien leur transformation afin de renouer avec les titres dignes de ce nom que sont la Liga et la Ligue des Champions.Finalement, la vraie nouveauté pourrait constituer dans le 3-5-2 que Zidane va essayer d'installer. Plutôt porté vers un 4-3-3 lors de son premier passage sur la touche de la Maison Blanche, le technicien souhaite ajouter à Benzema un attaquant supplémentaire (Jović ?) et laisser les couloirs à des latéraux à l'aise devant (Mendy ? Marcelo ? Carvajal ?). Le tout en alignant une charnière central solide (Varane-Ramos-Militão ?) et en plaçant un Hazard protégé par deux milieux « travailleurs » (Casemiro-Kroos ? Casemiro-Modrić ?) au coeur du jeu derrière les deux pointes. Sachant qu'Hazard peut également monter d'un cran pour être remplacé par Isco, et que le banc a de la ressource (Bale, James...).Le projet a donc de la gueule, c'est une certitude. Mais peut-il être mis en place sans temps d'adaptation, et promet-il d'être efficace sans délai ? La première réponse pourrait avoir lieu sur le terrain du Celta Vigo ce samedi, où les Madrilènes auront à coeur de démarrer la saison de bien meilleure façon qu'en août dernier. Parce que mine de rien, ça presse aux yeux des fans et des dirigeants.