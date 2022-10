Strasbourg : Liénard et Kandil ont rendu visite à des détenus en prison

Il y a quelques mois, à l'initiative de la ville de @strasbourg, Dimitri Liénard et @nordine_kk se sont rendus à la Maison d'Arrêt de Strasbourg.Un moment simple d'échanges entre nos joueurs et plusieurs détenus pic.twitter.com/F5vAoOZ0Jt — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 12, 2022

Rien de mieux pour garder les pieds sur terre.Alors que le monde du foot trempe régulièrement dans des affaires de justice et frôle souvent la case prison, à Strasbourg on y va bénévolement. C’est ce que nous indique une vidéo tournée il y a quelques mois et publiée ce mercredi midi par le Racing, dans laquelle le capitane Dimitri Liénard et le jeune Nordine Kandil (20 ans) vont à la rencontre des jeunes de la Maison d’Arrêt de Strasbourg qui sont en attente de leur jugement. L’occasion pour les joueurs de retracer leur parcours, d’évoquer l’importance de la force mentale ou encore de donner des conseils aux prisonniers - enfermés 22 heures sur 24 - pour garder la forme physique.Présent depuis bientôt dix ans chez les Cigognes, Dimitri Liénard a fait passer son message :Quand le capitaine parle, on se tait et on écoute.