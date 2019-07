Raz de Mahrez

En l'espace d'une soirée, dimanche, l'histoire de Mahrez avec la sélection algérienne a pris une toute nouvelle tournure. Contre le Nigeria, l'attaquant de 28 ans a pris ses responsabilités sur le terrain comme en dehors, assumant ainsi son nouveau statut de capitaine en sélection depuis l'arrivée de Djamel Belmadi. Costaud.

Le temps additionnel est dépassé depuis vingt-cinq secondes, mais ce n’est pas le moment d’avoir les yeux rivés sur le chronomètre. Sur la pelouse du stade international du Caire, Youcef Belaïli et Riyad Mahrez sont près du ballon pour ce que les commentateurs aiment appeler un coup franc intéressant. L’Algérie et le Nigeria sont alors dos à dos (1-1) et la prolongation semble s’imposer comme une évidence pour tout le monde. Sauf pour l’attaquant de Manchester City. En quelques centièmes de secondes, tout bascule : Mahrez s’élance et voit sa frappe brossée puissante passer entre Etebo et Collins pour finir sa course au fond des filets d’Akpeyi. Fin, les Fennecs sont en finale de la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois depuis 1990. Le but d’une vie pour un bonhomme de 28 ans, essoufflé et heureux au moment de se présenter au micro de beIN Sports pour réagir à chaud : «» La preuve ultime que le costume de leader n’est pas trop grand pour lui.L’histoire de Mahrez avec l’Algérie avait besoin d’un nouveau tournant après un quinquennat de déceptions et de fulgurances, lancé le 31 mai 2014 par deux passes décisives lors d’un succès contre l’Arménie (3-1) et une titularisation contre la Belgique trois semaines plus tard pour l’entrée en lice des Verts à la Coupe du monde 2014. Et depuis ? Beaucoup de frustration engendrée par deux échecs à la CAN - malgré des statistiques correctes pour le natif de Sarcelles - et une absence au Mondial en Russie l’été dernier. Mais aussi un nouveau statut acquis grâce à ses performances à Leicester et son transfert onéreux à Manchester City en juillet 2018 (68 millions d’euros). «, confiait Mahrez en conférence de presse après la victoire contre le Sénégal en phase de groupes » L’effet Djamel Belmadi.L’arrivée du technicien sur le banc de l’Algérie en septembre 2018 a tout simplement permis à Mahrez de prendre une nouvelle dimension avec les Fennecs. La recette magique de Belmadi ? Mettre sa star en confiance pour lui permettre de se fondre dans le collectif et lui enlever de la pression en pleine compétition après un premier succès contre le Kenya : «» Mais cela ne l’a pas empêché d’accepter le brassard de capitaine et ses conséquences depuis le début de l’année civile. «, assurait-il avant le début du tournoi en Égypte.» Peu importe le discours modéré, les actes sont là.Sur le terrain, d'abord, où lea assumé son statut au contraire de Mohamed Salah ou Hakim Ziyech, bénéficiant peut-être de plus de fraîcheur après une saison passée dans la rotation des nombreux attaquants à disposition de Pep Guardiola. Depuis le début de cette CAN 2019, Mahrez n'est pas toujours éblouissant, mais il joue juste et il s'est imposé comme une pièce essentielle d'un collectif bien huilé. Puis, il n'a pas bronché au moment de laisser sa place à Adam Ounas à la 86minute d'un quart de finale tendu contre la Côte d'Ivoire , assistant du banc à la prolongation ainsi qu'à l'irrespirable séance de tirs au but. Comme pour accepter le fait qu'un simple brassard ne le rend pas intouchable, même si ce coup franc contre le Nigeria devrait lui offrir du crédit dans le coeur des supporters algériens au moins jusqu'à vendredi.En dehors du terrain, Mahrez est également impeccable. Souvent présent en zone mixte pour calmer les ardeurs après un succès ou partager son bonheur, l'ancien joueur du Havre a aussi brillé sur les réseaux sociaux après la rencontre face au Nigeria. Au menu : Julien Odoul, président du groupe Rassemblement national de Bourgogne Franche-Comté, qui avait réclamé une victoire descontre l'Algérie afin d'éviter «» et «» . «» , lui a-t-il répondu quelques minutes après son pion, après avoir demandé aux fans des Verts de «» sur beIN Sports. Un symbole fort lancé par un homme d'origine algérienne, né en France et qui aura touché ses premiers ballons sur les pelouses hexagonales (comme treize autres joueurs du groupe de Belmadi), sans jamais renier son attachement au pays de ses parents. «, racontait-il sur le plateau du Canal Football Club en 2016.» Rendez-vous vendredi pour une nouvelle folie.