Cherki, j'ai rétréci les Gones

À la recherche du temps gagné

« Rayan est au courant des records. Il a besoin de cette adrénaline pour avancer, il veut marquer l’histoire. »

Quelle fierté pour moi d’effectuer mes premières minutes chez moi! Merci à tous ?? Impatient pour la suite⏳ https://t.co/XNFlQepGr2 — Rayan Cherki (@rayan_cherki) October 19, 2019

Un enfant de la balle

« Il était capable de plier un match à lui tout seul. C’est simple, je ne me souviens pas avoir perdu un seul match avec lui. »

Gymnases et soleil

Vidéo

Panenka et jalousie

« L’idée, c’est que chaque saison, il fasse d’abord ses preuves dans sa catégorie d’âge à lui, avant de passer au-dessus. C’est une manière de le ramener à la réalité à chaque fois. Mais il finissait toujours par monter d'une ou deux catégories. »

La patience a ses limites

« Ce n’était pas spécialement prévu qu’il soit avec les pros dès aujourd’hui, mais on est obligés d’ajuster notre projet à la progression du gamin. »

OL : Rayan Cherki en visite au tournoi U9 de l’AS Buers https://t.co/PhTVo4EWcX pic.twitter.com/g2ukxd2gCc — Olympique & Lyonnais (@oetl) October 29, 2019

Rayan Air

Heureux et fier de vous annoncer aujourd’hui la signature de mon premier contrat professionnel dans mon club formateur, le club de ma ville, mon club de cœur ?? Merci à tous ceux qui m’ont aidés à atteindre ce premier objectif! L’aventure peut commencer? pic.twitter.com/Q9YcJHitim — Rayan Cherki (@rayan_cherki) July 7, 2019

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR sauf ceux de Rayan Cherki et de Rudi Garcia





En ce 5 novembre 2019, les espoirs lyonnais se frottent à leurs homologues du Benfica , pour la quatrième journée de Youth League, sur le terrain d’honneur du Groupama Training Center. À deux cents mètres de là, un gamin de 16 ans s’apprête à découvrir la Coupe d’Europe, la vraie. Rayan Cherki a cette fois été retenu dans le groupe professionnel par Rudi Garcia. Et c’est peu dire que sa promotion s’est fait ressentir dans les rangs des U19, encadrés par Éric Hely. «, souffle l’ex-formateur sochalien.» La preuve lors du match aller à Lisbonne. «, raconte l’adjoint Pierre Chavrondier.» Mais si l'absence de Cherki est déplorable à l’instant T, les coachs savent qu’ils ne peuvent empêcher le garçon de courir vers son destin : celui d’éclater les records de précocité.Pour cette fois, les débuts avec la C1 seront repoussés à plus tard — concept presque inexistant dans le lexique du "cherkisme" —, Rayan observant depuis le banc l’OL briser enfin une série de six matchs nuls à domicile en Ligue des champions., assure Rudi Garcia depuis le moment où il a embarqué le petit Lyonnais dans le groupe pro.» Une frustration demeurera : celle de ne pas pouvoir améliorer de six jours le record établi par le Nigérian Celestine Babayaro, apparu sur la scène européenne à 16 ans, 2 mois et 25 jours avec Anderlecht. «, assure Pierre Chavrondier, qui l’a également dirigé en U17.» D’ailleurs, les premiers chapitres sont déjà écrits. Deux semaines plus tôt, en rentrant pour les dix dernières minutes du match contre Dijon (0-0), il devenait le premier joueur né en 2003 à disputer un match de Ligue 1, le deuxième dans les cinq grands championnats après Harvey Elliott (Liverpool)., continuait Garcia.» Mais ce sont surtout ses faits d’armes dans toutes les catégories d’âge de l’Olympique lyonnais qui participent à créer autour de Rayan Cherki un mythe déjà bien ancré. Chaque semaine, les supporters rhodaniens ne cessent de scruter les convocations de match pour savoir si leur chouchou a été appelé en équipe première. Une attente folle à propos d’un gamin déjà décrit comme le successeur de Karim Benzema, Nabil Fekir ou Houssem Aouar, ces créateurs issus du terreau lyonnais. Ce piaffement ressemble aussi à une réaction spontanée pour une communauté lassée de voir défiler les années de disette, les recrues décevantes, les entraîneurs désavoués et les soirées manquées.Rayan Cherki a déboulé dans la vie de beaucoup de gens comme une apparition, celle d’un bambin maniant le ballon avec perfection. C’est exactement ce qui est arrivé en septembre 2009 à Roger Martinez, éducateur à l’AS Saint-Priest, située dans le sud-est de l’agglomération lyonnaise., embraye-t-il.» Un homme lève la main. «» , s’exclame Fabio, le papa de Rayan. «» , le presse celui qui s’occupe alors des U8 du club. «"T’es le roi des cons toi, tu devais me l’amener directement !" » Roger dirige alors Rayan vers son collègue de l’école de foot, en lui demandant d’en prendre soin. Quelques semaines plus tard, il sera intégré aux U8, soit des enfants de deux ans de plus que lui. «» , bombarde le septuagénaire. Il n'est alors que premier d’une longue liste à se décrocher la mâchoire devant le gamin des Buers, un quartier de Villeurbanne.Fabio Cherki, manutentionnaire de profession, y est déjà une figure locale pour être le meneur de jeu de l'AS Buers et traîne souvent autour des terrains de la région. Un vrai amoureux du foot qui peut assister à un match de la réserve de l’OL sur un coup de tête, en emmenant ses garçons. Comme en ce dimanche après-midi à la Plaine de jeux de Gerland, au printemps 2010. «, se souvient Gérard Vittorelli, responsable des U7 de l’Olympique lyonnais.» Un air de déjà-vu, comme si cette technique était une stratégie familiale pour attirer l’attention. «» , jure Vittorelli. Toujours est-il que cette sortie dominicale lui a permis de pousser pour la première fois les portes de l’OL. «» L’histoire pouvait commencer.Il ne faut que très peu de temps pour qu’une petite réputation soit accolée à Rayan Cherki. «, ajoute Pierre Chavrondier.» Le bruit est toujours précédé d’images. Celles que le gamin diffuse en continu sur tous les terrains, chaque plateau, chaque semaine. «, résume Gérard Vittorelli.» Aujourd’hui directeur du centre de formation, Jean-François Vulliez était au départ assigné à l’école de foot et a donc suivi de près l’ascension du petit prodige. «, décrit-il avec beaucoup d’affection.» À chaque catégorie d’âge, ses entraîneurs gardent en mémoire un exploit, un geste ou une attitude qui racontent déjà le genre de joueur qu’il deviendra.Amaury Barlet a récupéré le phénomène à partir des U13, alors que Rayan n’a que 11 ans. «, précise le jeune formateur.» Les gymnases sont alors l’environnement idéal pour le jeu tout en dribbles et jeu combiné de Rayan, au point de concentrer l’attention de tout un public sur un tournoi. «, raconte Barlet.» Et même dans un gymnase mal chauffé.Finalement, pour la formation lyonnaise, Rayan Cherki est devenu au fil des années un cas d’étude. Une anomalie qui pousse à réfléchir à plusieurs aspects de l’évolution d’un jeune talent, avec un équilibre à trouver pour ne pas le gâcher en allant trop vite, ni le freiner dans sa progression. «, rappelle Jeff Vulliez.Sur la politique de surclassement, les responsables de l’académie ont rapidement établi une règle avec lui. «, pose Amaury Barlet, aujourd’hui directeur du pôle U17.» Normal, Cherki est en avance sur la plupart des plans, aussi bien athlétique que tactique et évidemment technique. La seule alerte dans son parcours est une blessure de croissance à 14 ans qui l’éloigne près d’un an des terrains. Mais son retour s’est fait sans aucune encombre. Barlet : «» Pour faire court : être baladé entre plusieurs groupes n’est en rien un souci pour lui.Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. «, contextualise Amaury Barlet.» Des fulgurances qui peuvent parfois cristalliser une certaine jalousie du côté de ses camarades de l’académie. «, décrit Amaury Barlet.» Mais Rayan Cherki n’est pas quelqu’un d’obtus, et a progressivement intégré ce sens collectif à son football. Les 9 passes décisives distribuées quelques semaines plus tard par le gaucher lors d'un cinglant 11-0 sont là pour le prouver.Loin de vouloir laisser le garçon se reposer sur ses acquis, le staff s’est attelé à mettre des contraintes à son poulain, histoire de l’inciter à repousser ses limites. Au moindre relâchement, il est alors scotché sur le banc, de manière aussi à voir où cette privation le mène. «, explique Vulliez.» Des épreuves dont il s’est toujours sorti par son jeu, mais aussi son attitude. «, dépeint Chavrondier.Rayan s’est mis tout un club dans la poche par un sourire permanent, une politesse jamais prise à défaut et un volontarisme de tous les instants. Un gars qui se pointe toujours sur le terrain avec quinze minutes d’avance sur ses coéquipiers, avec la filoche de ballon sur l’épaule, pour s’amuser un peu comme lorsqu'il avait six piges. Aujourd’hui, même s’il fréquente assidûment le groupe pro, cela ne l’empêche pas de venir voir les matchs des gars de sa génération, ceux de ses petits frères (Eden joue à l’OL depuis deux ans quand le petit dernier évolue à Meyzieu) ou de passer une tête à l’AS Buers avec son paternel.Restait à savoir à quel moment Cherki quitterait sa chrysalide d’aspirant pour réellement prendre son apparence de professionnel. En juillet, il paraphait son premier contrat professionnel quelques jours après la fin de son accord de non-sollicitation avec l’OL et après des négociations âpres ( Le Progrès prêtait à sa famille des prétentions financières élevées ). «, confie alors l'adolescent, qui a commencé le foot à 6 ans, soit à une époque où le règne de l'OL avait déjà touché à sa fin.D'abord intégré à la réserve, Rayan se trouve être une nouvelle fois en avance sur les temps de passage. «, souffle Jeff Vulliez.» Arrivé à bon port sans encombre, vraiment ? Le garçon semble en tout cas ne pas souffrir de la pression. En témoigne son premier passage en zone mixte après un OM-OL tendu , dans lequel il est entré dans la dernière demi-heure. En plus de ne pas se dégonfler sur le pré, le gamin a servi un discours de vieux briscard, à la limite de l'insolence. «, lâchait-il placidement.» Mais derrière cette façade, ceux qui le connaissent bien ont pu percevoir autre chose lors de sa grande première. «, confie Amaury Barlet.» La preuve qu'il y a un cœur qui bat derrière les passements de jambes.