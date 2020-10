Rashford : viens voir le docteur, il n'a pas peur

Mercredi, Marcus Rashford a vu sa pétition pour lutter contre la pauvreté infantile dépasser le million de signatures. Puis, dans la soirée, il a enfilé son short et ses crampons afin d’inscrire le premier triplé de sa carrière face à Leipzig en vingt-neuf minutes chrono. Un docteur, un vrai.

La tournée du patron

Par Maxime Brigand

La voix rocailleuse chargée, Rio Ferdinand laisse ses yeux exploser : «» Installé sur le plateau de BT Sport, le colosse peine à digérer la dernière demi-heure de football qu’il vient de s’envoyer. La faute à ce drôle de mec, qui fêtera ses vingt-trois ans samedi et qui sort de la pelouse d’Old Trafford en faisant rebondir un ballon comme s’il s’éclatait avec un yo-yo. Marcus Rashford a le regard d’un gosse, mais l’allure d’un prince. Il vient surtout de dessiner le premier triplé de sa carrière face à un Leipzig définitivement broyé par son entrée en jeu, combinée cinq minutes plus tard à celle d’un Bruno Fernandes lui aussi déchaîné. Une semaine après être rentré de Paris avec trois points et une prestation aboutie, Manchester United a enchaîné mercredi soir en roulant sur le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et actuel leader de Bundesliga (5-0) grâce notamment à un Rashford de nouveau décisif. «» , s’emporte Paul Scholes, présent sur BT Sport aux côtés de Ferdinand, qui reprend de volée : «» Rien à ajouter ? Si, car Ole Gunnar Solskjaer, qui a de nouveau prouvé qu’il savait parfaitement lire un grand rendez-vous (mercredi soir, son losange avec van de Beek positionné en 10 a très bien fonctionné, Pogba a été excellent et Fred a fait un copier-coller de son match du Parc), se présente au même moment en conférence de presse pour saluer la performance de son buteur. Il y a de quoi : Rashford est seulement le cinquième joueur de l’histoire de la Ligue des champions triple buteur après une sortie de banc, personne n’avait réussi à le faire aussi rapidement que lui, et il est le premier à réussir à le faire toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester United depuis… Solskjaer. Tel buteur, tel coach.Mais aujourd’hui, l’histoire est ailleurs. Ce n’est plus seulement du foot, même si Marcus Rashford a de nouveau prouvé sa capacité à cogner quasi-systématiquement dans les grands rendez-vous. Quelques heures avant ce match contre Leipzig, celui qui incarne mieux que personne son club et ce qu’il doit représenter a en effet vu la pétition qu’il a déposé le 15 octobre dernier au Parlement britannique pour combattre la pauvreté infantile atteindre le million de signatures. Un symbole alors qu’il y a une semaine, les députés ont voté - en Angleterre, le Parlement doit examiner toutes les pétitions qui recueillent plus de 100 000 signatures - contre la motion à l’initiative de l’attaquant international qui demandait la prolongation de la gratuité des repas scolaires pour les enfants britanniques durant les vacances de fin d'année. L’important est là : la pression va revenir sur Boris Johnson, qui avait refusé cet été d’étendre l’aide alimentaire avant de faire demi-tour face à la campagne mené par Rashford.Problème, le gouvernement britannique entendait bien stopper ses efforts, d’où le lancement de la pétition par la gâchette de Manchester United. Depuis plusieurs jours, l’actuel meilleur buteur de la Ligue des champions a intensifié son pressing et a vu un gros paquet de cafés, de restaurants, de magasins et de supermarchés des quatre coins du pays annoncer chacun leur tour qu’ils fourniraient des repas gratuits pour les enfants les plus défavorisés d’Angleterre. Après la rencontre mercredi soir, Marcus Rashford, qui a également tendu le ballon à Martial pour qu’il inscrive le quatrième but sur penalty, a de nouveau lâché un clin d’oeil à son combat sur son compte Instagram en déposant un #EndChildFoodPoverty au bout d’un court message de remerciement et ce alors qu’il a été fait membre de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II en début de mois. Où peut-il s’arrêter ? Vaste question, tant le voilà aujourd’hui figure dans son pays et porte-flingue central de l’organisation offensive d’Ole Gunnar Solskjaer aux côtés de Bruno Fernandes. C’est autour de lui que le technicien norvégien a choisi de bâtir et c’est aussi grâce à son coach que Rashford, premier attaquantde très haut niveau depuis Mark Hughes, offre sa meilleure version depuis le début de la saison 2019-2020, tout en élargissant sa palette tactique à l’heure où Kylian Mbappé perd de son côté en efficacité et peine à être décisif lorsque l’événement le demande. L’année de Marcus Rashford ne fait que commencer, la tournée du patron, elle, ne fait que continuer.