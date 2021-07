Rashford, Sancho et Saka sujets à un déferlement d'injures racistes

ce monde me dégoûte de plus en plus ...Force à Saka, Sancho & Rashford, ils ne doivent pas subir tout ça après tout ce qu’ils ont fait pour leurs propres supporters en plus ... #EURO2020 pic.twitter.com/kei5GFBSz4 — lucas? (@luucasdvd) July 11, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une triste nouvelle ne va pas sans l'autre.Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois fautifs lors de la séance de tirs au but qui a scellé la défaite des Anglais ce dimanche, sont la cible depuis leur échec d'une vague d'injures à caractère raciste, rapporte l'Évidemment dissimulées sous une foule encore plus importante de commentaires affectueux, ces infâmes publications prouvent pourtant une fois de plus une triste réalité : la bêtise sans nom et l'ingratitude notoire de la part des plus imbéciles amateurs de football, qui n'ont d'un vrai supporter que son apparence.