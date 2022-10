Raphaël Varane, les pleurs et l'espoir

À un mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Raphaël Varane qui a fait le plus parler de lui. Pas pour une bonne raison, malheureusement : lors du choc contre Chelsea, le défenseur central s'est blessé et est sorti en larmes. Une course contre la montre l'attend en vue de la Coupe du monde, désormais...

Raphaël Varane sort en pleurs sur blessure lors de Chelsea / Manchester United ?Coup dur pour l'international français à un mois de la Coupe du monde ?#CHEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GOqflZ7Mch — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2022

Trente jours, top départ

Un forfait à anticiper

La chatte de Deschamps après la blessure de Varane. pic.twitter.com/uEnLHJUOM5 — Winamax Sport ? (@WinamaxSport) October 22, 2022

Par Florian Cadu

Les images, peu réjouissantes hormis pour les sadiques, parlent d'elles-mêmes. Alors que l'heure de jeu n'est pas encore atteinte à Stamford Bridge et que Manchester United tient tête à Chelsea dans un choc serré, Raphaël Varane demeure au sol à la suite d'une intervention sur Pierre-Emerick Aubameyang. Si le défenseur ne se relève pas, c'est davantage pour ne pas montrer ses pleurs que pour la douleur causée par sa jambe droite. Une fois debout, l'arrière central ne trouve pas d'autre solution que de cacher sa tête sous son maillot pour laisser ses larmes couler dans un semblant d'intimité. Car l'ancien du Real connaît la date du jour, et celle du début de la Coupe du monde : le calendrier indique le 22 octobre 2022, et la compétition dont chacun rêve commence le 20 novembre. Dans moins d'un mois, donc.Rater un tournoi de cette envergure, le gars sûr de la charnière de Didier Deschamps sait ce que c'est : à l'époque, l'Euro 2016 lui était déjà passé sous le nez. Les pépins physiques, l'ex-Lensois connaît aussi : depuis qu'il a atterri en Angleterre en provenance d'Espagne en 2021, le presque trentenaire a été victime de sept problèmes sérieux. Entorse, soucis musculaires ou gastriques, coronavirus, gènes à l'ischio ou à l'aine... Quasiment tout y est passé. Comme à Madrid, d'ailleurs, où le bonhomme avait ajouté à la liste des déchirures des abducteurs ou encore des irritations au tendon d'Achille. Bref, len'en est pas à sa première contrariété à ce niveau-là. Sauf que cette fois, c'est une véritable course contre la montre dont il s'agit. Au même titre que Paul Pogba , autre cadre de l'équipe de France.Une fois les joues séchées, Varane a pu réaliser ses tests et écouter les résultats. Diagnostic : petite lésion au biceps fémoral, au niveau de la cuisse. Ouf, le pire a (sûrement) été évité. Reste que pour ce genre de cas, le temps de guérison prend en moyenne trois semaines. Ce qui offre un délai très réduit pour se remettre d'aplomb avant le Mondial, et qui fait dès lors apparaître un doute sur l'état de forme du joueur sur lequel compte énormément Deschamps. Sans N'Golo Kanté (ni Pogba ?), c'est en effet tout l'équilibre défensif des Bleus qui risque de s'effondrer si le monsieur aux 87 sélections ne peut répondre présent.Dans ce contexte, le sélectionneur peut en vouloir indirectement à Erik ten Hag : conscient du corps fragile de son poulain, l'entraîneur mancunien n'a pourtant pas hésité à lui faire enchaîner des matchs. Encore en convalescence le 8 octobre, le Lillois d'origine a ainsi été titularisé à trois reprises en Premier League en l'espace de... sept jours (contre Tottenham et Newcastle, puis à Chelsea donc). Soit plus de 240 minutes, en moins d'une semaine. Au regard du passif du grand Raphaël à l'organisme déjà abîmé et facilement abîmable, rien d'étonnant à ce que ce dernier ait encore craqué.Mais critiquer les choix du coach néerlandais ne fera pas avancer le schmilblick pour Deschamps, qui doit déjà potasser ses possibilités de remplaçants et de stratégies tactiques. Potentiellement, les noms ne manquent pas (que ce soit pour intégrer le onze de l'EDF, ou plus simplement pour faire partie des 23) : Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté ou bien Benoît Badiashile semblent tous représenter des candidats intéressants. Intéressants, oui, sans toutefois apporter l'expérience et le calme de l'éventuel grand absent.L'autre interrogation consiste en une affaire de chiffres, de ligne : abandonnée par Varane, l'arrière-garde des Tricolores devra-t-elle opter pour trois centraux ou revenir à un quatuor plus classique ? Même s'il est un peu tôt pour se poser ces questions, il paraît évident que DD est en train de les anticiper. Son Raph, lui, peut sans attendre se remettre à courir doucement : il a une trentaine de jours pour composter son billet de train en direction de Clairefontaine, et rattraper l'avion pour le Qatar.