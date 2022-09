Varane, cadre supérieur

Revenu à un très bon niveau à Manchester United ces dernières semaines, Raphaël Varane a récupéré son costume de patron d'une défense très inexpérimentée, avec le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris, face à l'Autriche. Un retour en forme précieux, s'il se confirme, pour les Bleus et Didier Deschamps à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Une renaissance à Manchester United

« Trois ou quatre, le principal, c'est qu'on défende ensemble, qu'on arrive à être compact ensemble. C'est à nous de faire vivre le système. »

Le Bleu de chauffe

À deux mois de retrouver le frisson d'une Coupe du monde pendant laquelle il s'agira d'essayer de conserver sa couronne, l'équipe de France avance vers cette grande échéance sans trop de certitudes. Ce dimanche, au Danemark, ils seront seulement huit rescapés de la belle aventure de 2018 présents sur la dernière feuille de match avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar, face à l'Australie, le 22 novembre prochain. Parmi eux, des cadres qui ont retrouvé des couleurs, jeudi soir, lors du succès français contre l'Autriche Olivier Giroud , bien sûr, accompagné d'Antoine Griezmann, plus inspiré que lors de ses dernières sorties, et à l'autre bout du terrain, Raphaël Varane. Le défenseur de 29 ans a rappelé qu'il n'était pas démodé, activant le mode patron au sein d'une charnière centrale très inexpérimentée au niveau international (première sélection pour Loïc Badiashile, douzième pour Jules Koundé, blessé et remplacé par William Saliba, six capes au compteur)., assumait le Mancunien avant la rencontre en conférence de presse.Pour l'animation défensive, ce sera en tout cas plus simple avec un Varane à ce niveau.Ce n'était que l'Autriche, diront les plus prudents, mais l'excellente prestation du champion du monde semble s'intégrer dans un processus de renaissance, entamée ces dernières semaines à Manchester United. Après une première saison en enfer (moins de 30 apparitions) avec une équipe qui n'en était pas une, plombée aussi par de multiples blessures musculaires, Varane a retrouvé le sourire chez les, racontait-il ce mercredi.Erik ten Hag, son nouvel entraîneur, est sous le charme du Français, qu'il a préféré à Harry Maguire lors des dernières rencontres pour être associé à Lisandro Martínez en défense centrale. Il faut dire qu'il y un Manchester avec et sans Varane depuis le début de saison, le club anglais n'ayant encaissé que deux buts, contre Liverpool et Arsenal, lors des 500 minutes jouées par l'ancien Lensois (il était entré à la pause lors du désastre contre Brighton ). Mieux, MU a toujours gagné avec Varane dans le onze de départ (cinq matchs).Quand ses soucis physiques ne le rattrapent pas, il reste une valeur sûre et un cadre dans le groupe de Didier Deschamps. Comme face à l'Espagne en finale de Ligue des nations en octobre 2021, Varane avait dû sortir en cours de partie contre le Danemark , qu'il retrouve ce dimanche, en juin dernier et avait assisté du banc au naufrage de ses coéquipiers devant Andreas Cornelius , auteur d'un doublé pour renverser les Bleus et offrir la victoire aux Danois. S'il avait coulé, comme tout le monde, contre la Suisse en huitièmes de finale du dernier Euro, Varane avait montré en 2018, notamment, que penser qu'il n'était pas grand-chose sans Sergio Ramos était une légende, voire un mensonge. Du haut de ses 87 sélections et de ses quatre Ligue des champions, il reste un joueur que l'immense majorité des pays présents à la prochaine Coupe du monde aimeraient avoir dans leurs rangs.Il lui reste maintenant à trouver sa place dans un système qu'il maîtrise moins que la traditionnelle défense à quatre, mais qui doit lui permettre de bénéficier d'un confort non négligeable, surtout que ses compères de charnière n'ont pas encore montré qu'ils étaient incontestables., analysait Varane.Au-delà du terrain, le vice-capitaine de l'équipe de France n'a plus besoin qu'on rappelle qu'il doit être un leader, il l'est désormais de manière naturelle. Ce mercredi, il a insisté sur l'importance de faire naître, câliné les petits nouveaux et les revenants, et n'a surtout esquivé aucune question. La bataille pour les droits à l'image menée par Kylian Mbappé ?L'affaire Paul Pogba ?La cascade de blessures chez les Bleus ?Un retour en grâce à confirmer sur le terrain, dans les prochaines semaines à Manchester United et, bien sûr, en novembre-décembre au Qatar sous le maillot bleu.

Par Clément Gavard