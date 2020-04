Rangnick, Marcelino et Emery pistés par l'AC Milan

FB

L'instabilité milanaise.L'AC Milan, actuellement 7de Serie A, ne devrait pas conserver Stefano Pioli la saison prochaine, d'après Sky Sport Italia . Arrivé sur le bancen octobre dernier, l'Italien devrait payer les récents changements dans l'organigramme du club : le directeur général Zvonimir Boban a déjà été remercié, et Paolo Maldini et Frederic Massara, respectivement directeur technique et directeur sportif, pourraient connaître le même sort.Le cas échéant, qui pour succéder à Pioli ? Selon le média transalpin, le nom de Ralf Rangnick se situe en haut de la liste des dirigeants milanais. Dans le viseur de l'AC Milan depuis plusieurs mois, l'ancien technicien de Leipzig souhaiterait s'occuper du club dans ses grandes largeurs, et lorgnerait un poste à mi-chemin entre celui d'entraîneur et de directeur sportif. En cas d'échec, Milan pourrait se tourner vers Marcelino, ancien homme fort de Villarreal et de Valence, ou encore Unai Emery, limogé par Arsenal en novembre.Il s'agirait du huitième coach depuis le départ de Massimiliano Allegri à l'hiver 2014.