Kolo Muani : « Ousmane a peur des chats »

MB, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Félin pour l'autre.Au lendemain de sa première titularisation avec l'équipe de France face à la Tunisie, Randal Kolo Muani est venu assurer, jeudi, le débrief de la défaite des Bleus avec une équipe très largement remaniée (0-1)., a-t-il d'abord exposé.Puis, l'attaquant de l'Eintracht Francfort a évoqué ses premiers pas dans le groupe France : « J'apprends tous les jours durant les entraînements. Je suis encore jeune, ce n'est que ma troisième saison. Je suis en cours d'apprentissage. Olivier Giroud me donne pas mal de conseils, Kylian Mbappé aussi. Je regarde, j'essaie de reproduire des choses. Ils me parlent pas mal pour que j'apprenne à garder mon sang-froid face au but, à progresser dos au but, on discute également différents appels avec Kylian... »Avant de partir, Kolo Muani a également révélé sa plus grande surprise :