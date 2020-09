Randal Kolo Muani, de la tristesse aux promesses

Il est l'attaquant malheureux du moment en Ligue 1. À 21 ans, Randal Kolo Muani s'est vu refuser ses deux premiers buts chez les pros, face à Monaco puis contre Saint-Étienne, pour d'infimes hors-jeu. Deux mésaventures qui ne doivent pourtant pas faire oublier son très bon début de saison sous le maillot du FC Nantes. Après un prêt à l'US Boulogne la saison dernière, le gamin de Bondy est en effet revenu sur les bords de l'Erdre pour tout casser et enfiler le rôle de chef de file offensif des Canaris. Pour le moment, il le fait plutôt bien.

Manque de confiance et cartons rouges

« Pour des jeunes joueurs qui ne sont pas encore tout à fait prêts pour passer de la formation à la Ligue 1, l’étape du National est intéressante pour se forger un mental. C’est un championnat difficile. On sort du cocon de la formation de club pro où tout est un peu plus facile. »

« À Boulogne, il s'est senti considéré »

« Il a toutes les qualités pour réussir. En comparaison, j’avais vu un joueur qui s’appelait Nicolas Pépé, qui était prêté par Angers à Orléans, en National. Randal a beaucoup plus de qualités que Pépé. Il est plus complet. »

De quoi faire oublier la nécessité de recruter un attaquant ?

En gagnant son face-à-face avec Radosław Majecki il y a deux semaines à Monaco , Randal Kolo Muani a cru connaître les joies d’un premier but planté en Ligue 1. Un bonheur qui l’a envahi une deuxième fois sept jours plus tard, lorsque son extension XXL face à Saint-Étienne lui a permis de crucifier Jessy Moulin à bout portant. Problème : à chaque fois, cette euphorie s’est transformée en désillusion. Pour deux hors-jeu de quelques centimètres et après plusieurs longues minutes d’intervention de la VAR dans les deux cas, le gamin de 21 ans a en effet vu ses deux premiers buts chez les grands lui filer sous le nez.De quoi être logiquement un peu dépité ?, souligne Christian Gourcuff.Selon le coach nantais, il en faut bien plus pour démoraliser son attaquant. Cela colle d’ailleurs bien avec le début de carrière de la promesse de Bondy (encore une), qui n’a jamais eu pour habitude de lâcher sur le plan mental. Le chemin n’a pourtant pas toujours été facile pour Randal Kolo Muani au FC Nantes, club que le bonhomme a rejoint en 2015 après avoir tourné en région parisienne (Villepinte, Tremblay, Torcy). Car si les formateurs nantais(Aurélien Capoue), il est difficile d’en dire autant des différents coachs qui se sont succédé sur le banc de l’équipe première.De Sérgio Conceição à Miguel Cardoso en passant par Claudio Ranieri, aucun entraîneur ne lui avait en effet filé le moindre bout de match avant Vahid Halilhodžić, qui l'a poussé dans le grain bain lors de la saison 2018-2019, avant de le titulariser lors d'un match face à Angers. Mais Vahid croyait-il pour autant au potentiel de l'attaquant ? Pas forcément., soufflera ainsi le Bosnien après la première titularisation dans l'élite de Kolo Muani au stade Raymond-Kopa.Forcément, pour trouver un peu temps de jeu, la jeune gâchette a dû s'envoler et partir en gratter loin de Nantes. Direction l'US Boulogne, donc, qui l'a chopé en prêt la saison dernière., justifie Christian Gourcuff.Rugueux, c’est justement le terme qui caractérisera les débuts de Kolo Muani dans le Pas-de-Calais, expulsé deux fois lors de ses cinq premiers matchs., se souvient Aurélien Capoue, le directeur sportif de l’USBCO.. Finalement, Boulogne s'est échoué aux pieds de l'USL Dunkerque, deuxième avec un point d'avance sur les Boulonnais.Si l’avis de Capoue est aussi tranché, c’est parce qu’il sait tout le bien qu’a apporté l'attaquant dans l’équipe coachée par Laurent Guyot. «, avoue-t-il, sans oublier de mentionner les qualités humaines du garçon et sa capacité à. Dans le Nord, le longiligne gamin aura cumulé au total trois buts et cinq passes décisives., assure le directeur sportif, lui aussi passé par le FC Nantes en tant que joueur (2004-2011).Aller chercher de la confiance à l’échelon inférieur pour revenir pleine balle à la maison rappelle d’ailleurs des bons souvenirs à Christian Gourcuff :Positionné essentiellement sur l’aile dans un 4-3-3 à Boulogne, Randal Kolo Muani est rentré cet été à Nantes pour devenir l’artificier numéro un des Canaris., analyse Gourcuff.Des qualités en tout cas suffisantes pour, après avoir manqué la première journée à Bordeaux pour une cause de Covid-19, s’imposer depuis trois matchs comme le titulaire au poste de numéro 9 de l’attaque des Jaunes. Gourcuff toujours :Dans l’esprit du staff nantais, la tige de Bondy semble désormais avoir pris une longueur d’avance sur ses concurrents directs (Coulibaly et Emond) pour occuper la pointe., jugeait même mercredi l’attaquant belge, bon joueur, en conférence de presse. Ces matchs de plus en plus aboutis peuvent-ils permettre aux dirigeants nantais de repousser, voire d’abandonner, la quête d’un attaquant recherché depuis plusieurs mois maintenant ?, reconnaît Christian Gourcuff, qui tient malgré tout à tempérer son propos :L’ancien entraîneur de Lorient préfère rester prudent quant à l’évolution de son joueur sur le long terme, lui qui estime que Kolo Muani peut encore progresser dans la finition et dans sa capacité à tenir dans le duel :Une retenue bien loin d’être partagée par Aurélien Capoue :Ce vendredi, dans un stade justement cher à Nicolas Pépé, Randal Kolo Muani aura pour la troisième fois l’occasion d’ouvrir son compteur buts en Ligue 1. Pour de bon, cette fois.