Ralf Rangnick, que la révolution recommence

Chef de projet à Hoffenheim, puis architecte de l'empire Red Bull et plus globalement théoricien du contre-pressing en Allemagne, Ralf Rangnick devrait, sauf surprise, choper, à 62 ans, le poste dont il rêvait à la fin des années 1990 : celui d'entraîneur de l'AC Milan, où il devrait également enfiler la casquette de directeur technique. Attention, révolution en préparation.

Appel nocturne avec Sacchi et poste d’une vie

« Il est prêt à rentrer dans la tronche de tout le monde »

C’est la suite de l’histoire du type qui aime comparer une équipe de foot à unet qui le justifie ainsi :Mais comment faire ? À écouter Ralf Rangnick, il suffirait d’entrer: son plaisir depuis plus de vingt ans est un plaisir qu’il maîtrise assez pour être considéré aujourd’hui comme un homme qui transforme tout ce qu’il touche en or. Au départ, pourtant, Rangnick était un mec dont certains aimaient se moquer. Hiver 1998, sur un plateau de la ZDF. Sapé comme un prêtre en soutane, Ralf Rangnick, la quarantaine et des lunettes d’informaticien posées sur le nez, est invité à expliquer le succès de son équipe, Ulm, qui roule alors sur la 2. Bundesliga. Fin du libero, passage à une défense à quatre à plat, marquage en zone couplé à un pressing agressif et coordonné : voilà pour les ingrédients.: voilà pour le projet central.: voilà pour la réaction de Franz Beckenbauer. Sur le moment, Rangnick passe pour un clown et dérange. Plus de vingt ans plus tard, l’Allemagne du foot lui cire les pompes et le remercie chaleureusement alors que Jürgen Klopp vient d’être couronné champion d’Angleterre grâce notamment au contre-pressing expliqué sur un plateau de télé en 1998., sourit Ralf Rangnick, désormais élevé au rang de professeur dans son pays et à propos de qui l’un de ses anciens collaborateurs, Alexander Zorniger, qui a fait monter Leipzig en deuxième division il y a quelques années, est clair :Alerte : l’assassin est sur la route du retour et s’apprêterait désormais, sauf immense surprise, à mettre son approche à l’épreuve d’un pays latin, l’Italie, et d’un club majuscule, l’AC Milan, où il se serait déjà engagé pour trois ans afin d'enfiler les casquettes d’entraîneur et de directeur technique, le tout avec une enveloppe comprise entre 120 et 160 millions d'euros pour les transferts. Comme toujours avec Rangnick, avoir le plein contrôle du laboratoire était indiscutable, et l’administrateur délégué du Milan, Ivan Gazidis, aurait accepté de prendre ce risque tout en se séparant de deux légendes : Zvonimir Boban, directeur général du club qui a quitté ses fonctions en mars, et Paolo Maldini, directeur technique et qui va donc être poussé vers la sortie, puisque Rangnick va occuper cette fonction. Pour l’Allemand, c’est surtout le poste d’une vie : au début des années 1990, il passait des journées entières à martyriser deux magnétoscopes achetés avec son père spirituel, Helmut Gross, un ancien ingénieur civil qui a théorisé le contre-pressing, devant des matchs du Milan de Sacchi.Un Sacchi avec qui il a pu échanger en avril 2011, la veille de sa victoire historique (5-2) avec Schalke 04 face à l’Inter à San Siro :Également fan de Zeman, auprès de qui il avait passé plusieurs jours lors de l’été 1991, Rangnick débarque dans un pays dont il connaît le foot par cœur, mais surtout dans un club qui a eu une histoire XXL avant lui, ce qui n’était pas le cas d’Hoffenheim ou de Leipzig. Là est la principale interrogation : le laissera-t-on tout casser et imposer ses idées aussi facilement ? À voir, mais cela sera nécessaire, au risque d’échouer et de rapidement voir Ralf Rangnick, un type plus qu'autoritaire, se tirer., complète Zorniger. L’Allemand a plusieurs cartes dans sa poche : sa capacité à imposer une identité claire à ses équipes, sa faculté à mettre tout un club à sa botte et son génie dans le recrutement, lui qui affirmede ce qu’il attendC’est ce qui a, par le passé, fait la différence et fait changer de statut Rangnick.La mission qu’il a désormais sous le nez est immense et l’homme déboule avec deux rêves clairs. Le premier : ramener le Milan, qui n’a plus été champion d’Italie depuis 2011 et qui n’a plus tapé un podium depuis 2013, au sommet. Le second : pousser encore un peu plus les limites du football., expliquait Ralf Rangnick au printemps àC’est aussi l’objectif de la révolution qui se prépare dans un Milan qui vit un déconfinement royal – quatre victoires en cinq matchs, dont trois succès face à la Lazio, à la Juve et la Roma – sur lequel il faudra s’appuyer demain. Des premiers noms sont déjà annoncés (Szoboszlai, Tonali, Upamecano). En avant.