Raí élu meilleur joueur de l'histoire du PSG

Ah bon, parce que le PSG existait avant 2011 À l'occasion de ses 50 ans, le PSG a décidé de désigner le meilleur joueur de l'histoire du club. Une question complexe pour laquelle supporters, journalistes et anciens joueurs ont tranché : ce sera Raí. Aucun membre de l'ère qatarie n'est d'ailleurs présent sur le podium, puisque le Brésilien devance Safet Sušić et Ronaldinho. Chou blanc pour Ibra donc, qui arrive en quatrième position du vote.Côté entraîneurs, c'est Carlo Ancelotti, malgré une seule saison et demie passée dans la capitale, qui est sacré devant Laurenc Blanc (coach le plus titré de l'histoire des Rouge et Bleu) et Luis Fernandez. Ce dernier obtient par ailleurs le titre de meilleur joueur formé au club, quand le lob de Pauleta sur Barthez en 2004 a été choisi comme le plus beau but.