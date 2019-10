Raheem Sterling réagit avec humour face au racisme en Bulgarie

12

Avec Raheem Sterling, les Bulgares en ont eu pour leur argent.Comme l’a confirmé la Fédération anglaise de football, de nombreux chants racistes et cris de singe sont descendus des tribunes lors du match entre la Bulgarie et l’Angleterre, ce lundi soir à Sofia (0-6). Raheem Sterling, Marcus Rashford et Tyrone Mings étaient les cibles principales de ces comportements nauséabonds. L’attaquant des, qui y est allé de son doublé, a réagi aux incidents dans une série de tweets et en prenant le parti de l’humour.Alors qu’un article de larelaie les propos de Krasimir Balakov, sélectionneur bulgare, qui estime que les Anglais ont un plus gros problème de racisme que les Bulgares, lereprend l’article et commente son scepticisme : «. » Dans un nouveau tweet, lese dit : «» , avant de terminer par le post d'un mème où l'ont peut lire «» en réponse a : «De l'humour bien senti face à de l'idiotie, belle réaction Raheem.