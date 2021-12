Rafinha va rejoindre la Real Sociedad en prêt jusqu'à la fin de la saison

38

EXCL: here-we-go, Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain. Loan until the end of the season, NO buy option. Agreement reached on final details too. ?? #transfersRafinha will undergo his medical tomorrow. Real Sociedad only wanted him.Done deal, confirmed https://t.co/uVG1pEBRBG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021

FG

L'opération dégraissage commence au PSG. Arrivé au Paris Saint-Germain il y a à peine plus d'un an , Rafinha fait déjà ses valises. L'ancien joueur formé au FC Barcelone file en direction du Pays basque et plus précisément à la Real Sociedad où il sera prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Un premier départ pour le Paris Saint-Germain qui souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs durant le marché des transferts hivernal selon L'Équipe Depuis son arrivée dans le club de la capitale, Rafinha avait disputé 39 rencontres et délivré sept passes décisives. Une fois la traditionnelle visite médicale, prévue demain, terminée, le frère de Thiago Alcântara pourra s'éclater aux côtés de David Silva et Alexander Isak dans les rangs de l'actuel sixième de Liga.À qui le tour ?